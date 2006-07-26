دهلي نو در سال جاري توليد اورانيوم خود را دو برابر خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري هندي پي تي آي، اين مقام اعلام كرد كه هند براي رفع نيازمنديهاي برنامه هاي هسته اي خود ، در سال جاري توليد اورانيوم خود را به دو برابر افزايش خواهد داد.

"آنيل كاكودكار" روز گذشته در سميناري در دهلي نو اظهار داشت: ما در مسير و روند توسعه توانايي و ظرفيت اورانيوم خود هستيم.

وي بدون اينكه به ميزان توليد فعلي اورانيوم اشاره اي كند، افزود: پروژه ها در حال حاضر در دست اجرا است و در سال جاري ظرفيت توليد اورانيوم به دو برابر ظرفيت فعلي خواهد رسيد.

كاكودكار با بيان اينكه، در حال حاضر برآورد مي شود ذخاير اورانيوم در كشور هند 78 هزار تن برسد، اظهار داشت : اورانيوم داخلي براي راه انداختن و ادامه كار نيروگاههايي با ظرفيت 10 هزار مگاواتي كفايت مي كند و براي هرگونه توليد اضافي سوخت هسته اي هند بايد يا به واردات اورانيوم وابسته باشد يا به لحاظ داخلي از توريم در دسترس استفاده كند.

در حال حاضر ظرفيت توليد تمام نيروگاههاي هند، حدود 3 هزارو 800 مگاوات است و دهلي در صدد است تا سال 2020 اين ميزان را به 20 هزار مگاوات افزايش يابد