بازدید هاشمی از اردوی کشتی، وزنه برداری، قایقرانی و تیراندازی

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث هاشمی امروز یکشنبه روز پرکاری را پشت سرگذاشت و از اردوهای مختلف تیم های ملی بازدید کرد.

بازدید از اردوی تیم ملی تیراندازی

کیومرث هاشمی صبح امروز با حضور در مجموعه ورزشی آزادی از نزدیک تمرینات آماده سازی ملی پوشان تیراندازی اعزامی به المپیک ریو را مشاهد کرد.

اعضای ۵ نفره تیم ملی تیراندازی کشورمان که جواز حضور در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ ریو را بدست آورده اند از روز گذشته تمرینات و اردوی آماده سازی خود را آغاز کرده اند ، رئیس کمیته ملی المپیک در آغازین روزهای سال جدید با حضور در اردوی این ملی پوشان از نزدیک شاهد تمرینات آنها بود.

کیومرث هاشمی طی این بازدید با مسئولین فدراسیون تیراندازی و اعضای کادر فنی تیم ملی تیراندازی نیز دیدارو گفت و گو کرد. در جریان این دیدار مقرر شد با حمایت کمیته ملی المپیک اعضای تیم ملی تیراندازی تا دو هفته آینده به مسابقات آزمایشی المپیک در ریو اعزام شوند.

اعضای تیم ملی تیراندازی را الهه احمدی ، مه لقا جام بزرگ ،نجمه خدمتی ،گلنوش سبقت الهی ،پوریا نوروزیان تشکیل می دهند.

بازدید از اردوی روئینگ و اسلالوم

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان پس از بازدید سرزده از اردوی تیم ملی تیراندازی راهی دریاچه آزادی شد تا تمرینات اعضای تیم های روئینگ و اسلالوم که خود را برای حضور در مسابقات انتخابی المپیک آماده می کنند رازیر نظر بگیرد.

در این دیدار که غلامرضا امینی رئیس فدراسیون قایقرانی و اعضای کادر فنی رشته های مختلف رئیس کمیته ملی المپیک را همراهی می کردند گزارش کاملی از برنامه تمرینی اردونشینان و نحوه حضور در مسابقات کسب سهمیه المپیک ارائه نمودند.

رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان نیز در جریان این دیدار قول حمایت همه جانبه از این رشته المپیکی را داد و برای موفقیت ملی پوشان اعزامی به مسابقات کسب سهمیه المپیک ابراز امیدواری کرد.

لازم به توضیح است تیم های ملی آبهای آرام، روئینگ، اسلالوم و پاراکانو تمرینات خود را از ۶ فروردین ماه در سال جدید در دریاچه آزادی آغاز کردند.

بازدید از اردوی تیم ملی های کشتی آزاد و فرنگی

کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان بعد از حضور در اردوی تیراندازان و قایقرانان راهی خانه کشتی شد و از تمرینات ملی پوشان آزاد و فرنگی بازدید بعمل آورد.

بر اساس این گزارش، هاشمی ابتدا با حضور در خانه کشتی شماره دو ضمن دیدار با رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی از تمرین مشترک آزادکاران با ملی پوشان جوان بازدید بعمل آورد و سپس راهی خانه کشتی شماره یک شد تا از نزدیک شاهد تمرینات فرنگی کاران باشد.

هاشمی در این دیدارضمن گفت و گو با اعضای کادر فنی تیمها در جریان مشکلات و موارد مورد نیاز آنان قرار گرفت.

اردوی فرنگی کاران در غیاب ٣ ملی پوش اعزامی به مسابقات کسب سهمیه المپیک ، زیر نظر محمد بنا از صبح روز جنعه ۶ فروردین ماه آغاز و مقرر است تا ۱۸ فروردین ادامه داشته باشد.

بازدید از اردوی تیم ملی وزنه برداری

اعضای تیم ملی وزنه برداری کشورمان از صبح روز جمعه تمرینات خود را در سالن تمرینی استادیوم آزادی و جهت حضوری قدرتمند در بازیهای المپیک ٢٠١٦ ریو آغاز کرده اند که در همین راستا کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان ظهر امروز با حضور در بین پولادمردان از روند آماده سازی آنان بازدید بعمل آورد.

بر اساس این گزارش، اردوی جدید پولادمردان زیر نظر سجاد انوشیروانی نایب قهرمان المپیک لندن در حال پیگیری است که بهداد سلیمی نیز در این اردو تمرینات گروهی خود را آغاز کرده است.

هاشمی در این دیدار خطاب به اردونشینان اظهار داشت: لازم و وظیفه بود تا در این روزهایی که همه در تعطیلات و استراحت هستند در کنار شما عزیزان حضور یافته و خسته نباشید بگویم.

مطمئنا این نوع تمرین و تحمل مشقت و سختی عشق می خواهد و شکی نیست که به عشق بالا بردن پرچم میهن عزیزمان و شاد کردن دل هموطنانمان است که تحمل می کنید و امیدوارم که با دعای خیر مردم این تمرینات به کسب مدال و موفقیت ختم گردد.

وی برای موفقیت تک تک اردونشنان ابراز امیدواری کرد و گفت: توجه به این رشته که همیشه جزو رشته های افتخار آفرین ایران بوده وظیفه تمامی مجموعه ها و ارگانهای ورزشی و غیر ورزشی بوده و مطمئن باشید که کمیته ملی المپیک در تمامی مراحل در کنار شما خواهد بود.

علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور هاشمی از حمایتهای کمیته ملی المپیک تشکر کرد.

کیومرث هاشمی پیش از حضور در تمرینات تیم ملی وزنه برداری در نشست شورای فنی وزنه برداری حضور یافت و با اعضای این شورا دیدار و گفتگو کرد.