افزایش ۴۸ درصدی بازدید از جاذبه های ایران/رشد حضور گردشگران خارجی

مرتضی رحمانی موحد در خلال بازدید از حسینیه ها و مساجد اسکان موقت مسافران نوروزی در سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان داشت: در دور نخست سفرهاي نوروزی سالجاری، ۳۷ ميليون نفر از جاذبه هاي تاريخي مذهبي و طبيعي كشور بازديد كرده اند كه این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴۸ درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: با توجه به نگاه مثبت دولت یازدهم به مقوله گردشگری به عنوان سومین صنعت اشتغال زا پس از خودروسازی و نفت در سال های اخیر، افزایش حجم گردشگران را در جاذبه های گردشگری کشور باعث شده است.

ستاد سفرهای نوروزی آماده دریافت شکایات مردمی

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور همچنین از استقبال هموطنان از سامانه پاسخگویی گردشگری کشور خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات گردشگری و پاسخگویی به نیازها و شکایات مردمی ستاد خدمات سفرهای نوروزی در طول سال به ویژه ایام نوروز آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و شکایات مردمی همچنین راهنمایی گردشگران در رابطه با جاذبه های کشور است که خوشبختانه در طول نوروز عملکرد این سامانه مثبت ارزیابی شده است.

رحمانی موحد افزود: سامانه جامع گردشگری موسوم به سامانه ۰۹۶۲۹ در ایام نوروز بالغ بر ۲۵هزار تماس را دریافت داشته که این امر نشان دهنده ضرورت برقراری این سامانه در تسهیل خدمات سفرهای نوروزی و همچنین ارتقاء کیفیت خدمات دهی به هموطنان است.

وی افزود: افزایش کیفی و کمی خدمات به مسافران و همچنین اشاعه فرهنگ گردشگری با معرفی جاذبه های دیدنی ایران اسلامی یکی از ویژگی های اساسی سامانه جامع اطلاعات گردشگری کشور است که می تواند به راحتی در دسترس هموطنان عزیز و گردشگران باشد.

رشد حضور گردشگران خارجی در کشور

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی کشور همچنین از رشد حضور گردشگران خارجی در کشور طی نوروز جاری خبر داد و گفت: گردشگران خارجی معمولا ایام پس از تعطیلات نوروز را برای سفر به ایران بر می گزینند اما با این وجود بازهم گردشگران متعددی در ایام نوروز به ایران اسلامی سفر داشته اند.

رحمانی موحد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جذب گردشگران خارجی، بیان داشت: خوشبختانه با بهبود شرایط در عرصه بین المللی و همچنین با وجود ظرفیت های فراوان ایران اسلامی در مقوله گردشگری تاریخی، طبیعی، عرفانی، ورزشی، میراث فرهنگی و باستانی، آداب و رسوم و ... حضور گردشگران خارجی در کشور رشد قابل توجهی داشته است.

وی افزود: برنامه ریزی در جذب گردشگران خارجی با معرفی آثار باستانی و تاریخی کشور در کنار افزایش سطح خدمات به گردشگران می تواند در افزایش حجم ورود این گردشگران به کشور موثر باشد که خوشبختانه در سال های اخیر این مهم تا حد زیادی مورد توجه دولت یازدهم قرار داشته است.

میزان اقامت مسافران نوروزی ۱۰درصد افزایش یافت

معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور با بیان اینکه تا پايان ششم فروردين ماه جاری ميزان اقامت شهروندان به صورت نفر-شب در كشور حدود ۱۰ درصد افزايش يافته است، گفت: با تدابیر اتخاذ شده از سوی ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی در نوروز ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال پیش خوشبختانه عملکرد کمیته اسکان در شهرهای مختلف ایران مثبت ارزیابی شده است.

رحمانی موحد همچنین از نگاه ویژه نهادهای اجرایی و اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی در سطح کشور خبر داد و افزود: انجام ۲۹ هزار مورد بازديد توسط دستگاه هاي اجرايي مرتبط با ستاد هماهنگی سفرهای نوروزی یکی از اقدامات شاخصی محسوب می شود که در طول نوروز جاری صورت پذیرفته است همچنین باید گفت دستگاه هاي اجرايي به ویژه اعضای ستاد هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی همكاري مطلوبي را در زمينه افزایش سطح کیفی و کمی خدمات به هموطنان داشته اند که با توجه به وجود نزولات جوي و متغير بودن وضعيت آب و هواي كشور در این ایام این وظیفه دو چندان شد.

وی با ابراز رضایت از مدیریت سفرهای نوروزی هموطنان توسط دستگاه های ذی ربط، ادامه داد: مرحله دوم سفرهاي نوروزي از روزگذشته آغاز شده و این حجم مسافرت های نوروزی یکبار دیگر همت نهادهای اجرایی و اعضای ستاد هماهنگی خدمات نوروزی را می طلبد تا با عزمی جهادی در این روزها باقی مانده تا پایان تعطیلات در رقم خوردن نوروزی امن و شاد برای هموطنان اهتمام ویژه داشته باشند.

مسافران نوروزی برای بازگشت برنامه ریزی کنند

رئیس ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفرهای نوروزی کشور همچنین خطاب به هموطنان و مسافران نوروزی گفت: در روزها باقی مانده تا پایان تعطیلات که عمده محورهای مواصلاتی کشور به ویژه استان های مقصد گردشگری مانند خراسان و تهران با ترافیک روبرو هستند، می بایست با مدیریت صحیح سفر از تردد بیجا در جاده ها اجتناب کرد.

رحمانی موحد افزود: رعایت نکات ایمنی مانند بستن کمبرند، توصیه های پلیس راهور ناجا و عوامل راهداری، تابلوهای راهنمایی و رانندگی، اطمینان از سلامت خودرو در کنار انتخاب مسیر و زمان صحیح حرکت با توجه به شرایط اقلیمی آب و هوا و ترافیک می تواند از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.

وی ضمن توصیه به هموطنان نسبت به برنامه ریزی بازگشت از سفرهای نوروزی، افزود: مسافران نوروزی که قصد بازگشت به موطن خود را دارند می بایست برای مدیریت سفر خود برنامه ریزی دقیق داشته باشند چرا که در روزهای پایانی تعطیلات ترافیک موجود در محورهای مواصلاتی می تواند مشکل ساز باشد لذا هموطنان می بایست بازگشت به شهرهای خود را به روز پایانی موکول نکنند تا در جاده ها دچار مشکل نشوند.