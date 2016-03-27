به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس زاده با اعلام این خبر افزود: این ویژه برنامه در در شهرستان های بیرجند، قاین، فردوس و نهبندان امروز اجرا می شود.

وی با بیان اینکه ویژه برنامه سیاه بازی امشب ساعت ۱۹ در محل باغ اکبریه بیرجند اجرا خواهد شد، تصریح کرد: نمایش پرفورمنس رفتگران طبیعت نیز در باغ اکبریه بیرجند اجرا می شود.

وی مدت زمان اجرای هریک از این برنامه ها را ۳۰ دقیقه اعلام کرد و افزود: پرفورمنس از کارهای نمایشی استان است که به کارگردانی و تهیه کنندگی حسین عباس زاده تولید شده است.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی با بیان اینکه قدمت سیاه بازی به دوره های تاریخی قبل از اسلام بر می گردد، گفت: اوج آن به دوران صفویه و قاجاریه در ایران است.

عباس زاده عنوان کرد: سیاه بازی یکی از گونه‌های نمایش سنتی در ایران است که در آن شخصی دارای غلامی سیاه و گیج و گول است و با هم دست به کارهای خنده داری می‌زنند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی خراسان جنوبی همچنین به اجرای جشنواره نمایش های بومی و محلی(شوبازی) اشاره کرد و افزود: به دنبال این هستیم تا با برپایی این گونه نمایش ها این هنر منسوخ شده را دوباره احیا کنیم.