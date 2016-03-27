ماموریت های امدادی در «استودیو هلال» پوشش داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیائی در خصوص تولید برنامه تلویزیونی «استودیو هلال»، گفت: جمعیت هلال احمر یک نهاد مردمی و خدمت رسان است که یکی از وظایف اصلی آن آگاهی بخشی نسبت به وقایع و سوانح طبیعی و آموزش همگانی است و تحقق این هدف مهم یا کمک رسانه ها امکانپذیر است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از ابزار رسانه برای تعامل بیشتر با مردم در دستور کار هلال احمر است، افزود: برنامه «استودیو هلال» برنامه ای نو و با جاذبه های تصویری خوبی است که می تواند در نشر ماموریت های هلال احمر و آگاهی بخشی به مردم قدم های خوبی بردارد.

رئیس جمعیت هلال احمر از تداوم و استمرار پخش این برنامه تلویزیونی با تجهیزات و نیروی انسانی کافی بعد از نوروز ۹۵ خبر داد و اضافه کرد: ضروری است علاوه بر انعکاس برنامه های کلی هلال احمر، خدمات و ماموریت هایی که در نقاط دور ست انجام می شود و مردم کمتر از آن اطلاع دارند نیز در این برنامه پوشش داده شود.

نشان مهربانی؛ برنامه تاثیر گذار برای دعوت مردم به کار خیر

ضیائی در مورد پخش سری دوم برنامه تلویزیونی نشان مهربانی گفت: نشان مهربانی برنامه معرفی بی نشان هاست افرادی که در گمناهی و خالصانه مشغول خدمت به خلق هستند و دوست ندارند که رسانه ای شوند اما معرفی آنها برای تشویق مردم به کار خیر و داوطلبانه تاثیر گذار است.

رئیس جمعیت هلال احمر افزود: در اکثر برنامه های تلویزیونی این مسئولان و مدیران ارشد هستند که به عنوان میهمان برنامه حضور دارند اما در این برنامه ما با افرادی روبرو هستیم که افتخارشان خدمت به مردم است.

وی با تاکید بر اینکه سال گذشته این برنامه موفقیت خوبی را میان مردم بدست آورد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه ریزی جدی، ابتکارات و ایجاد جذابیت های بصری این برنامه امسال هم در میان مخاطبان جایگاه خوبی داشته باشد و در جلب مردم به کار خیر و داوطلبانه موثر باشد.