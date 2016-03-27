برگزاری بیستمین کمیسیون اقتصادی ایران و پاکستان در نیمه اول ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و «محمد اسحاق دار» وزریر دارایی پاکستان در دیدار دو جانبه خود، بر برگزاری بیستمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور در نیمه اول سال جاری در تهران تأکید کردند.

دو طرف در این دیدار با بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های مشترک و متنوع موجود برای گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور، توافق کردند تا در راستای تفاهم‌ها و هدف‌گذاری‌های راهبردی رهبران دو کشور در جریان دیدارهای سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به اسلام‌آباد، مبنی بر افزایش پنج برابری حجم مبادلات اقتصادی دو کشور و رساندن آن به سطح ۵ میلیارد دلار، با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تمهیدات لازم اتخاذ و برنامه‌ریزی مناسبی در قالب یک برنامه زمان‌بندی مشخص در این جهت صورت پذیرد.

از دیگر توافقات نشست رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان، برگزاری همزمان نشست تجار، بازرگانان و فعالین اقتصادی دو کشور، در حاشیه بیستمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در تهران بود.

وزیر دارایی پاکستان در این دیدار ابراز امیدواری کرد که با توجه به رفع تحریم‌های چند ساله علیه جمهوری اسلامی ایران و برداشتن موانع و مشکلات قانونی و بالاخص درحوزه‌های بانکی و مبادلات ارزی و همچنین یادداشت تفاهمی که بین رؤسای بانک مرکزی دو کشور به امضا رسید، گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین ایران وپاکستان، با شتاب بیشتر و قابل قبولی به پیش رود.

بر اساس این گزارش، وزرای کشور ایران و پاکستان نیز بر تقویت همکاری‌های مشترک امنیتی بین دو کشور تأکید کردند.

رحمانی‌فضلی و «چودری نثار علی‌خان» در دیدار دوجانبه خود بر تقویت همکاری‌های امنیتی و مرزی، مبارزه با قاچاق موادمخدر، مقابله با قاچاق انسان و برخورد قاطعانه با تروریست‌ها و اشرار تأکید کردند.

تشکیل کمیته مشترک ویژه‌ای در راستای احصاء موانع و مشکلات و بررسی راهکارهای عملی برای تعمیق و گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های یاد شده نیز مورد تأکید قرار گرفت.