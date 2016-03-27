پیروی از رژیم غذایی ژاپنی طول عمر را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات نشان می دهد پیروی از رژیم غذایی ژاپنی که شامل مصرف متعادل دانه ها و حبوبات، سبزیجات، میوه، گوشت و ماهی است، می تواند در افزایش طول عمر نقش داشته باشد.

در سال ۲۰۰۵، دولت ژاپن با اجرای مطالعه ای برای ترسیم توازن و کمیت مواد غذایی در رژیم غذایی ژاپنی دریافت زنان و مردان دارای امتیاز بالاتر در زمینه پیروی بهتر از چارچوب رژیم غذایی ژاپنی، ۱۵ درصد دارای نرخ مرگ و میر کمتر در طول ۱۵ سال مطالعه بودند.

محققان اذعان داشتند نرخ مرگ و میر کمتر می تواند نتیجه کاهش مرگ های ناشی از بیماری قلبی-عروقی باشد. همچنین رژیم غذایی دارای پروتئین کم و کربوهیدرات بالا هم می تواند به زندگی طولانی تر کمک کند.

کایو کوروتانی، سرپرست تیم تحقیق از مرکز بهداشت و سلامت ژاپن، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد مصرف متعادل انرژی، حبوبات، سبزیجات، میوه، گوشت، ماهی، تخم مرغ، محصولات سویا، محصولات لبنی، شکلات و شیرینی می تواند با کاهش ریسک مرگ، عمدتا مرگ ناشی از بیماری های قلبی-عروقی، در افزایش طول عمر نقش داشته باشد.»

در این مطالعه، تیم تحقیق داده های بدست آمده از پرشسنامه های مربوط به غذا و سبک زندگی که توسط ۳۶,۶۲۴ مرد و ۴۲,۹۲۰ زن با رده سنی ۴۵ تا ۷۵ سال تکمیل شده بود، را استفاده کرد.

هیچ از این شرکت کنندگان، دارای سابقه بیماری سرطان، سکته، بیماری قلبی یا بیماری کبدی نبودند و هریک به مدت ۱۵ سال تحت نظر قرار گرفتند.