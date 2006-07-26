تاكيد دولت پرتغال بر پايان عمليات نظامي و برقراري گفت وگو در خاورميانه

به گزارش خبرگزاري "مهر"، طاهري سفير جمهوري اسلامي ايران در پرتغال در اين ديدار ضمن تشريح آخرين وضعيت لبنان و شرايط موجود در آن، رژيم صهيونيستي و نژادپرست اسراييل را به دليل نقض تمامي قوانين و موازين بين المللي و انساني در حمله به غيرنظاميان و از بين بردن زيرساختهاي اقتصادي كشور لبنان و فلسطين و رنج و دردي كه بر مردم اين دو كشوروارد شده است محكوم كرده و خواستار اقدام و واكنش مجامع بين المللي و سازمانهاي حقوق بشر در جلوگيري از يك فاجعه عميق انساني شد.

رئيس حزب سوسياليست پرتغال نيز در مقابل ضمن ابراز نگراني از شدت ياقتن درگيري ها كه موجب كشته شدن مردم بيگناه شده، خواستار خويشتنداري طرفين درگير و پايان عمليات نظامي و برقراري گفت وگو و حل مشكل از راه هاي صلح آميز گرديد.

وي همچنين ابراز امديواري كرد كه اتحاديه اروپا با كمك سازمان ملل و ساير كشورهاي جهان با تصويب قطعنامه اي از طرفين بخواهند با پايان درگيري و خشونت و برقراري آتش بس بر سر ميزه مذاكره بازگشته و مشكلات موجود را از طريق مسالمت آميز حل وفصل نمايند.

علاوه بر آن پرتغال با اكثريت آراء پيشنهاد حزب سوسياليست حاكم را مبني بر اينكه دولت پرتغال از طرفين درگيري در خاورميانه درخواست مي كند هرچه سريعتر خشونت ها و عمليات نظامي موجود را ترك كرده و به دنبال پيگيري مذاكرات براي دستيابي به صلحي پايدار باشند را به تصويب رساند.