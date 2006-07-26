بررسي موضوع هزينه هاي بدون سند و انتصاب افراد ناآشنا به صحن علني ارجاع شد

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در خصوص نشست امروز اين كميسيون اظهار داشت: مصطفي پورمحمدي وزير كشور براي پاسگويي به سئوال سه تن از نمايندگان ملت به اين كميسيون آمده است.

وي افزود: اكبر اعلمي نماينده تبريز و ارسلان فتحي پور نماينده كليبر از وزير كشور علت و مبناي قانوني محدود كردن جاده ها و مبادي ورودي منتهي به شهرستان كليبروپليسي و امنيتي كردن فضاي اين منطقه ازطريق ايجاد مزاحمت براي اهالي وجلوگيري از تردد آنها در مسيرهاي مذكور را جويا شدند.

جلالي گفت : پورمحمدي در پاسخ به اين سئوال مغاير بودن اقدامات انجام شده با مصوبات شوراي امنيت را تاييد كرد و مقرر شد در آينده مانع نقض مصوبات شوراي مذكور شود كه با اين توضيحات نمايندگان سئوال كننده قانع شدند.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اضافه كرد: در ادامه اين نشست اكبر اعلمي از وزير كشور در خصوص 300 ميليارد تومان هزينه بدون سند درسالهاي 82 و 83 مربوط به شهرداري تهران و برگزاري جشن هاي پيروزي دكتر محمود احمدي نژاد درانتخابات اخير رياست جمهوري با هزينه نهاد مذكور سئوال كرد كه از پاسخ وزير قانع نشد و سئوال براي بررسي به صحن علني مجلس مي آيد.

جلالي افزود: اعلمي همچنين درباره مبناي انتصاب يك فرد ديپلمه يا فوق ديپلم غيرسياسي و ناآشنا با خاستگاه و موقعيت ويژه و حساس استان آذربايجان شرقي در سمت استاندار و انتصابات نظاميان در مسئوليت هاي مختلف اين استان نيز سئوال كرد كه در نهايت به علت قانع نشدن او از توضيحات وزير، موضوع در صحن علني بررسي مي شود.

به گزارش خبرنگارمهر، مخبر كميسيون امنيت ملي توضيح داد: قدرت الله عليخاني نماينده بوئين زهرا و آوج ديگر نماينده سئوال كننده از وزير كشور بود.

جلالي افزود: اين نماينده علت عدم اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص حريم روستاها در استان قزوين و علت جلوگيري از برق رساني به شهرك اميديه ناصر آباد قزوين كه پيشتر مورد توجه استاندار قرار گرفته بود اما اجرا نشد را جويا شد.

وي در پايان تاكيد كرد: با قول مساعد پورمحمدي وزير كشور براي حل مشكلات مذكور ظرف دو هفته آينده، نماينده سئوال كننده قانع شد.