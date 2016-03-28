خبرگزاری مهر، گروه استانها: بهار طبیعت تنها بهار زنده شدن گلها و درختان نیست و مجالی برای تولد آبشارهای زیبا و بکر از دل کوهها و صخرهها است تا زیباترین و چشمنوازترین مناظر طبیعت را در فصل رویش رقم زند.
طبیعت استان مرکزی در فصل بهار از کوه و دشت گرفته تا کویر، مناظر زیبا و بکری را پیش چشم گردشگران به نمایش میگذارد. در این میان آبشارهای استان رونقی دیگری در این فصل دارد چنانکه ساکنان استان مرکزی در فصل بهار به گردش و تفریح در این طبیعت میپردازند.
آبشارها بهعنوان نماد پاکی و زیبایی بر روی زمین نشانی خوبی از آرامش و زیبایی هستند که دیدار از این زیبایی و موهبت الهی میتواند چشم و دل هر فردی را صیقل میدهد و نوروز فرصتی مغتنم برای بازدید از زیباییهای طبیعت و بهویژه آبشارها، غارها، سرچشمهها و تالابها است.
آبشار آبشتا، گیسویی برشانه نراق
دره آبشتا در فاصله سه کیلومتری شمال غربی شهر نراق در امتداد کوه اُل قرار دارد و به جرات میتوان گفت در شهرستان دلیجان چشماندازی به زیبایی آن وجود ندارد. در انتهای این دره، آبشاری فصلی وجود دارد که نراقیها آن را گیسو مینامند. علت این نامگذاری رویش گیاه پرسیاوش در محل آبشار است که خاطره گیسوان بلند را تداعی میکند. ارتفاعات این دره دارای شیب مناسب برای صخرهنوردی است و مکانی زیبا برای گردشگران این شهرستان است.
عبور از جادهای خاکی سرانجام مسافران را به باغات منتهی به درهای سنگی و صخرهای میرساند و بعد از عبور از درههای سنگی و صخرههای سخت، ادامه جویبار موجود در کف دره چشمها را به آبشار انتهای دره سوق میدهد.
آبشار گیسو یکی از تفرجگاههای مردم شهر نراق است که با ارتفاع ۱۵متری و در فصول پرباران سال بهویژه فصل زمستان و بهار یکی از منظرههای زیبای خلقت و آفرینش را در این مکان رقم میزند.
پرسیاوشان، زیوری بر تن آبشار قطره باران
آبشار قطره باران یا کوه باران یکی از مناطق دیدنی شهرستان تفرش است که در دهستان بازرجان در نزدیکی روستای کوریان و در ۳۰ کیلومتری شمال غرب شهر تفرش واقعشده است.
محدوده این آبشار در یک دره عریض قرار دارد و گیاه زیبای پرسیاوشان نیز مانند پوششی سبز دیوارههای این آبشار را پوشانده است. وجود یک قنات و ریزش مداوم قطرات آب از صخره منظرهای بسیار دیدنی و مکانی باصفا به وجود آورده که در تمام طول سال پذیرای جمع کثیری از گردشگران از تفرش و شهرهای اطراف است.
هنگام بارش باران و غلتیدن قطرات باران بر روی پوشش سبزرنگ سرخس پرساوشان، نمایی زیبا در دل طبیعت ایجاد میکند و فضایی دلانگیز به وجود میآورد.
آبشار مزرعه، آبشاری میان دو دره
آبشار مزرعه در شمال غرب شهر اراک، در جاده اراک-سه راهی خنداب قرار دارد که با قرار گرفتن میان دو دره منظرهای زیبا را ایجاد کرده است. عبور از باغات روستای کیشان و مزرعه نشانی خوبی برای رسیدن به آبشار مزرعه است.
آبشار دره اول با بلندی بیشتر نسبت به دو آبشار کوتاه دره دوم جذابیت زیادی را در این منطقه به وجود آورده است. این آبشار بهعنوان یکی از جاذبههای دیدنی استان مرکزی منطقهای مناسب برای بازدید گردشگران نوروزی تلقی میشود.
آبشار هندیس جاذبه کوهستانی ساوه
آبشار کوچک و فصلی هندیس یا اندیس یکی از جاذبههای طبیعتگردی جنوب ساوه است که محصورشده در تنگنای درهای کوهستانی است.
منطقه باغستانی و کوچک هندیس فرصت مناسبی برای گذراندن تعطیلات نوروزی برای گردشگران در این منطقه است؛ چراکه این آبشار کوچک ۱۵ متری در فصل بهار و بهویژه فروردینماه پر از آب و زیبایی است.
آبشار چناقچی، نگینی در دل دشت درختهای گردو
آبشار چناقچی هم یکی دیگر از جاذبههای دیدنی استان مرکزی است که از ارتفاع ۳۰متری ریزش دارد و از فراز بستر صخرهای دره و از میان سبزهزاران و جلبکها به پایین سرازیر میشود و راهی طولانی را برای ریزش میپیماید، راه دسترسی به این آبشار زیبا و دیدنی از ساوه و به سمت رازقان است.
در اطراف این آبشار هممکانی مسطح با درختانی سرسبز وجود دارد که فضایی دلنشین را برای اقامت و نظاره کردن این زیبایی فراهم آورده است.
روستای چناقچی عليا از توابع بخش خرقان در شهرستان زرنديه و در 45 کيلومتری شمال غرب شهر ساوه قرار دارد و از مهمترین و زيباترين مناظر طبيعي این روستا به درختان گردوی دامنه كوه اطراف روستا میتوان اشاره کرد که در فصل بهار و تابستان جلوه خاصی دارند.
فصول سرد سال جذابیت دیگری را برای آبشار چناقچی ایجاد میکند و آنهم وجود یخها، قندیلها و آویزهای یخی است که به جذابیت این آبشار بیش از هر زمان دیگری میافزاید.
آبشار گز صاف سربند، جای گرفته در تنگهای سنگی
آبشار گز صاف سربند یکی دیگر از آبشارهای استان مرکزی است که در مسیر جاده سد کمال صالح قرار دارد و یکی آبشار فصلی است.
این آبشار که در فصول پر بارش سال و فصل بهار یکی از زیباترین نقاط دیدنی استان مرکزی را رقم میزند با قرار گرفتن در تنگهای سنگی و در فاصله کمی با دریاچه، نقطهای زیبا برای بازدید گردشگران نوروزی به شمار میآید.
آبشار سماق لی، قرارگرفته بر دره بوتههای سماق
آبشار سماق لی نیز یکی از منظرههای دیدنی و جذاب شهرستان شازند از توابع استان مرکزی است. پس از عبور از آستانه و هندودر و رسیدن به روستای مالمیر، دره سماق لی مشاهده میشود و آبشار کوچک سماق لی آرامآرام از شیارهای سنگی تنگه خودنمایی میکند و زیباییهای خاص خودش را به رخ میکشد.
این آبشار کوچک و زیبا با قرار گرفتن در درهای که از بوتههای سماق پوشیده شده است یکی از جاذبههای گردشگری شهرستان شازند به شمار میرود.
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