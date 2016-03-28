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۹ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۱۱

یاد مسیح کردستان در مناطق عملیاتی جنوب گرامی داشته شد

یاد مسیح کردستان در مناطق عملیاتی جنوب گرامی داشته شد

اهواز - یاد و خاطره مسیح کردستان، سردار شهید بروجردی در مناطق عملیاتی خوزستان گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروانهای راهیان نور استانهای آذربایجان غربی و کردستان که بیشتر از برادران اهل تسنن بودند، یاد و خاطره شهید بروجردی معروف به مسیح کردستان را در کنار مزار شهدای گمنام مناطق عملیاتی دفاع مقدس گرامی داشتند.

کاروانهای راهیان نور استانهای آذربایجان غربی و کردستان با نصب تصاویر شهید بروجردی بر روی خودروهای خود از تلاشهای این شهید در زمان دفع شرارت از نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیر و یاد و خاطره آن شهید بزرگ را زنده کردند.

راویان فتح در مناطق عملیاتی خوزستان با زبان آذری و کردی به نقل رشادتها و تلاشهای این شهید بزرگوار در راه دفاع از خاک پر برکت ایران اسلامی می پردازند و حاضران با استماع این دلاور مردیها اشک غرور می ‌ریزند.

کاروانهای راهیان نور حاضر در مناطق عملیاتی یاد و خاطره پیشمرگان قوم کرد و مسلمان را که در کنار رزمندگان اسلام از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند، زنده نگه‌داشته و از مقام شامخ آنها تجلیل کردند.

کاروانهای خواهر راهیان نور بسیجی نقده، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، اشنویه و بوکان با حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس استان خوزستان با آرمانهای رفیع شهیدان هشت سال دفاع مقدس تجدید پیمان و به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

شهید محمد بروجردی پس از شهادت شهید کاظمی و شهید گنجی‌زاده مستقیما فرماندهی عملیات بسیار سخت و صعب‌العبور مسیر پیرانشهر و سردشت را به عهده گرفت و شجاعانه در کنار رزمندگان اسلام لرزه بر اندام ضدانقلابیون انداخت.

وی با فعالیت های مخلصانه‌ای همه را مجذوب خود کرده بود. خبر شهادتش، تمامی رزمندگان مستقر در منطقه را آنچنان منقلب کرد که گویی پدر خویش را از دست داده‌اند.

سرانجام محمد بروجردی اول خرداد ۱۳۶۲ در حالی که با عده‌ای دیگر از همرزمانش در مسیر جاده مهاباد، نقده حرکت می‌کردند بر اثر انفجار مین به آرزوی دیرینه‌اش رسید و به فوز عظیم شهادت نایل آمد.

کد مطلب 3586128

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