خبرگزاری مهر - گروه استانها: نوروز و آداب و رسوم این آیین باستانی در فرهنگ کردزبانان بسیار برجسته و اصیل است و در افسانهها و قصههای ادبیات کردی داستان نبرد کیمورث با اهریمن و غلبه بر دشمن سرآغازی برای نوروز شده است.
شاخصه آیین نوروز در فرهنگ کردها و به ویژه در استان کرمانشاه برگزاری جشن و شادی و آواز و موسیقی محلی است بهطوریکه از سالها پیش در دیار زاگرس نشینان آوازه طبل و موسیقی کردها در ایام نوروز شنیدنی است.
شاعران و نویسندگان بنامی همچون رضا موزونی، احمدخانی و... برای ادبیات کرد با موضوع نوروز طبع آزمایی کرده و قلم زدند. آداب و رسوم مردم کرمانشاه هنگام استقبال از بهار و نوروز و مراسمهای عید، دیدنی و شنیدنی است و طبیعت بکر و سرسبز جای جای استان کرمانشاه از اورامان گرفته تا بلندیهای شاهو در ایام بهار نشاطی دوچندان به مراسمهای مردم میدهد.
آداب و سوم خاص مردم کرمانشاه در ایام نوروز
کرمانشاه گهواره تمدن ایران است و مردمانش در برگزاری مراسمهای عید نوروز یدی طولانی دارند از دید و بازدیدها گرفته تا سفرههای رنگین هفت سین و جشنهای نوروزی همراه با ساز و دهل.
نوروز در فرهنگ کردها نشانه طراوت، پاکی، زلالی، مهربانی و سرسبزی و عشق است و با فرارسیدن نوروز انواع خوراکیهای محلی و سوغات از نان برنجی گرفته تا کاک و نانهای محلی را برای پذیرایی از مهمانان خود آماده میکنند.
در فرهنگ کرمانشاه به هنگام فرا رسیدن عید دیدوبازدیدها حتی از اقوام عزادار نیز انجام میشود و به این مراسم نوعید فردی که از دنیا رفته میگیرند گفته میشود.
در روستاهای استان کرمانشاه اما عیدی گرفتن در شبهای عید حال و هوای دیگری داشته و رسمی به نام قاشقزنی که بیشتر کودکان و نوجوانان به آن میپردازند وجود دارد تا از اهالی روستا عیدی بگیرند.
در قدیمالایام در برخی از روستاهای استان کرمانشاه مراسم عید با شلیک گلوله آغاز میشد که البته این رسم الان کمرنگ شده است. اما به دیدار سادات رفتن و دعای خیر از آنان خواستن یکی از آداب و رسوم معنوی و زیبای مردم کرمانشاه در ایام عید است و مردم برای تبریک عید و طلب دعای خیر به دیدن سادات میروند.
خورشت خلال، کوفته، کباب، نانهای محلی و... از جمله غذاهای مورد طبع کرمانشاهیان در عید نوروز است که برای پذیرایی از مهمانانشان کم نمیگذارند.
برافروختن آتش در فرهنگ مردم کرد و به ویژه استان کرمانشاه از رسم و رسوم کهن و ریشه دار است و برافروختن آتش در عید نوروز بیشتر در میان روستانشینان رواج دارد.
مادری مهربان پیام آور بهار در کرمانشاه است
نویسنده و پژوهشگر برجسته استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در فرهنگ کردها اعتقادی شکل گرفته که شخصیتی به نام «دالگ اول وهار» مادر آغاز بهار؛ در شب عید به خانههای مردم میآید و نوید عید میدهد و پیام آور بهار است و باعث خیر و برکت آن خانه میشود.
رضا موزونی افزود: دالگ اول وهار در اعتقاد کردها به تمام خانه ها سر میزند و در برخی مناطق همچون گوران او را «گاواره وه کول» همان گهواره به دوش و در برخی مناطق هم او را «میم برجم» هم مینامند.
این نویسنده و پژوهشگر برجسه کرمانشاه در ادامه میگوید: برخلاف سایر فرهنگها در فرهنگ کردی پیام آور بهار زن است و به نشانه مادری مهربان که دستش برای اهالی خانه برکت میآورد. دالگ اول وهار در فرهنگ کردها نماد زایش و رویش و آغاز زندگی است.
موزونی بیان کرد: من معتقدم که نباید بهراحتی از کنار باورهای به ظاهر ساده فرهنگ عامه کرد گذشت زیرا این فرهنگ مملو از ناگفتهها و اسطوره است.
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