اوقاف و امور خیریه می تواند زمینه ساز ترویج فرهنگ دینی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد امیرآبادی فراهانی در جریان بازدید از خیمه معرفت مزار شیخان گفت: برپایی خیمه معرفت در حرم مطهرحضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران از سوی اوقاف و امور خیریه قم، اقدامی خوب وارزشمند در نوروز ۹۵ محسوب می شود.

وی ادامه داد: سال گذشته هم طرح آرامش بهاری در قم با قوت هر چه تمام برگزار شد ولی امسال می بینیم که استقبال مردمی از این طرح فرهنگی بیشتر شده است.

وی افزود: جمعیت بیشتری نسبت به سال گذشته در غرفه های طرح آرامش بهاری به چشم می خورند و این، به دلیل غنای بیشتر و بهتر برنامه های ارائه شده است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام بسیار خوبی در قالب طرح آرامش بهاری از سوی سازمان اوقاف طرح ریزی شده است گفت: اداره کل اوقاف استان قم دارای ظرفیت های خوبی در بُعدهای مختلف است و می تواند خدمات فرهنگی خوبی به زائران نوروزی ارائه دهد.

وی ادامه داد: اوقاف و امور خیریه نسبت به سایر مراکز فرهنگی امکانات خوبی در اختیار دارد و اینکه در ایامی مانند نوروز، از این امکانات به نحو احسن استفاده می شود، اهمیت زیادی دارد.

امیرآبادی با اشاره به اقدام اداره کل اوقاف استان قم در سال جاری یعنی برپایی خیمه معرفت در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران عنوان کرد: این دو جایگاه مقدس، دو قطب زائرپذیری قم محسوب می شوند و برپایی خیمه معرفت در آنها ضروری است.

وی افزود: شاید در نگاه نخست، اوقاف نباید در مجموعه هایی که تولیت های جداگانه دارند ورود می کرد ولی واقعیت آن است که هر نهاد فرهنگی که بتواند از ظرفیت دو مرکز مهم حرم و جمکران استفاده کند، کار خوبی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید از تولیت حرم مطهر فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران تشکر کنیم که این امکان را برای اوقاف فراهم کردند گفت: برپایی خیمه معرفت در این دو مکان مقدس را به فال نیک می گیریم و امیدواریم در آینده نیز شاهد همکاری های این چنینی باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری طرح آرامش بهاری در پناه بقاع متبرکه عنوان کرد: شیعیان اعتقادات ویژه ای دارند و زمانی که در جوار بقاع متبرکه حاضر می شوند، آرامش می یابند؛ بنابراین برگزاری طرح های فرهنگی در سایه آستان مقدس امامزادگان می تواند تاثیرات به مراتب بیشتری از سایر مکان ها داشته باشد.

وی ادامه داد: بقاع متبرکه امکانات مناسبی هم برای حضور خانواده ها دارند و معمولا راه های دسترسی به آنها نیز از قبل مهیا شده است ضمن اینکه تسهیلات مربوط به اسکان هم در برخی از آنها وجود دارد، بنابراین برپایی خیمه های معرفت طرح آرامش بهاری در این اماکن، استفاده از این ظرفیت ها نیز محسوب می شود.

امیرآبادی با بیان اینکه لازم است امکانات مربوط به بقاع متبرکه هر روز بیشتر شود و تسهیلاتی نظیر پارکینگ و مسیرهای آسان رفت و آمد برای آنها فراهم گردد تصریح کرد: در ماده ۱۲ قانون پنجم توسعه هم این مساله پیش بینی شده تا دولت، کمک هایی به توسعه زیرساخت های زیارتی داشته باشد ولی به دلیل مشکلات موجود، کمتر به این مساله توجه شده است.

طرح آرامش بهاری نوروز ۱۳۹۵ در استان قم با برپایی ۲۲ خیمه معرفت در بقاع متبرکه و اماکن مقدس ترتیب یافته است و بیش از ۱۰۰ مبلغ اعزامی و مستقر اوقاف در غرفه های مختلف این خیمه ها طی ایام نوروز به ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی در جوار آستان مقدس امامزادگان مشغول خواهند بود.

این طرح از ۲۸ اسفند ماه سال گذشته شروع شده و تا ۱۴ فروردین امسال ادامه خواهد داشت.

خیمه معرفت برای نخستین بار در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران برپا شده است.