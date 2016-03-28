۱.۸ میلیون نفر در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور بیتوته کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی صبح دوشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه آذربایجان غربی در خوی اظهارداشت: طرح آرامش بهاری از ۲۵ اسفندماه سال ۹۴ در دو هزار و ۷۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه در سطح کشور آغاز شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور با استقبال خوب مردم و مسافران نوروزی همراه شده است.

حجت الاسلام شرفخانی هدف از اجرای این طرح نوروزی را ارتقای سطح معرفت مردم ایران و همچنین اسکان، پذیرایی و خدمت رسانی به زائران و مسافران نوروزی اعلام کرد و افزود: بیش از شش هزار روحانی و مبلغ از حوزه‌های علمیه قم به استان‌های کشور اعزام شده و در اجرای این طرح معرفتی همکاری دارند.

۵۵ وقف جدید در کشور به ثبت رسیده است

وی برپایی خیمه‌های معرفت را یکی از مهم‌ترین محورهای طرح آرامش بهاری اعلام کرد و گفت: روحانیان و مبلغان اعزامی با طی دوره‌های تخصصی لازم در ساختار خیمه‌های معرفتی در طول اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه همکاری و راهنمایی‌های لازم را به مردم و مسافران ارائه می‌کنند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در ادامه همچنین به افزایش ثبت موقوفات جدید اشاره کرد و گفت: در اولین روزهای سال نو بیش از ۵۵ وقف جدید در کشور به ثبت رسیده که این میزان موقوفه ثبتی به نوبه خود نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوی هم در این بازدید از برپایی سه غرفه در قالب خیمه‌های معرفت در خوی خبر داد و گفت: این غرفه‌ها شامل غرفه «قرآن بخوان و جایزه بگیر» ویژه بچه‌ها، غرفه حجاب و عفاف و غرفه مشاوره خانواده است.

حجت الاسلام احمد اصغرنژاد با بیان اینکه در شهرستان خوی طرح آرامش بهاری در امامزاده سیدبهلول و بقعه شیخ نوایی در حال اجراست ادامه داد: بیشترین استقبال از غرفه قرآن بخوان جایزه بگیر توسط کودکان انجام شده است.

اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان و بقاع متبرکه کشور تا ۱۳ فروردین ماه سال جاری ادامه دارد.