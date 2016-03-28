قاتل خاموش جان چهار جوان را در نوشهر گرفت

سخنگوی مرکز فوریت‌های پزشکی مازندران گفت: ساعت ۱۱ امروز دوشنبه در تماس با مرکز پیام غرب استان مازندران مسمومیت چهار نفر با مونوکسید کربن در نوشهر اعلام شد.

زکریا اشک پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همکاران از پایگاه ملکار، نوشهر به محل حادثه اعزام شدند و چهار جوان ۲۴، ۲۰، ۲۷ و ۳۰ ساله درحالی‌که در داخل چادر از پیک‌نیک برای گرم شدن استفاده کردند، به دلیل مسمومیت شدید و خفگی در داخل چادر فوت کرده بودند.

وی بیان داشت: به گفته همکاران این چهار جوان اهل اصفهان بودندو به دلیل بارندگی و استفاده از نایلون روی چادر، راه ورود و خروج هوا به داخل چادر کاملاً بستند و دچار خفگی شدند.

تاکنون بیش از شش میلیون مسافر شب در مازندران اقامت کردند.