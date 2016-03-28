اقامت ۷ هزار و ۱۹۹ مسافر نوروزی در مراکز اقامتی شهرستان اهر

سید محمد عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تاکنون این تعداد مسافر و گردشگر در هتل، مهمانپذیر، طرح خانه مسافر، اقامت گاهای موقت، کمپ، کانکس و چادر مسافرتی، مدارس، خانه معلم، باشگاه فرهنگیان، میهمان سراهای ادارات، خوابگاه های دانشجویی و سالن های ورزشی اسکان یافته اند.

وی افزود: بیشترین اقامت در طرح خانه مسافر با ۵ هزار و ۲۲۳ نفر و کمترین اقامت در هتل با ۵۶ نفر است.

فرماندار شهرستان اهر گفت: همچنین تاکنون ۵۰ مورد بازدید نظارتی از مراکز اقامتی ( ۱۴مورد بازدید)، از رستوران ها و مراکز پذیرایی و بین راهی ( ۱۲ مورد بازدید)، از دفاتر خدمات مسافرتی (هفت مورد بازدید) و مراکز اقامتی موقت (کمپ ها، مهمانسراها، خانه مسافر و سایر با ۱۷ مورد بازدید) انجام شده است.

عابدی در پایان اظهار داشت: همچنین تاکنون ۲۵ هزار و ۹۸۶ نفر از مراکز تاریخی، تفریحی و توریستی شهرستان اهر بازدید کرده اند.