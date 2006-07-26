به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، فرهاد رهبر با بيان اين مطلب در سومين جلسه شوراي آمايش سرزمين اظهار داشت:‌در برنامه‌ آمايش سرزمين در هر يك از سطح‌هاي استاني، منطقه‌اي، ملي و حتي بين‌المللي، رعايت اصول امنيتي و دفاعي، به عنوان يك اصل در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها مدنظر است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در اين جلسه كه به بررسي نظريه‌هاي پايه توسعه استان‌هاي زنجان و سيستان و بلوچستان اختصاص داشت، گفت: در تدوين سند توسعه استان‌ها، توسعه دو بخش كشاورزي و صنعت بايد به صورت هماهنگ و توأم در نظر گرفته شود چون اين دو بخش به هم وابسته هستند.

براساس اين گزارش، در سومين جلسه شوراي آمايش سرزمين، پيش‌نويس نظريه پايه توسعه استان‌هاي زنجان و بخش‌هايي از نظريه‌ پايه توسعه استان سيستان و بلوچستان كه در كميسيون‌هاي تخصصي مركز ملي آمايش سرزمين تأييد شده بود، مورد بررسي و تصويب قرار گرفت و استانداران هر يك از استان‌هاي ياد شده، وضعيت موجود و قابليت‌‌هاي توسعه استان خود را تبيين كردند.

اين گزارش مي‌افزايد: براساس نظريه پايه توسعه استان زنجان كه در شوراي مذكور به تصويب رسيد، توسعه صنعت، معدن، كشاورزي و استفاده حداكثر از قابليت‌هاي بازرگاني و گردشگري، جهت‌گيري‌هاي توسعه اسن استان هستند.

