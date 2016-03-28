  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۵:۱۷

در دیدار نوروزی با کارکنان وزارت خارجه؛

ظریف: عزت، امید و آرامش ملت ایران هدف دستگاه دیپلماسی است

ظریف: عزت، امید و آرامش ملت ایران هدف دستگاه دیپلماسی است

وزیر امور خارجه کشورمان، عزت ملت ایران، امید، آرامش و نشاط مردم را از جمله اهداف دستگاه دیپلماسی کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف صبح امروز در دیدار نوروزی با کارکنان وزارت امور خارجه، ضمن تبریک سال نو به همکاران خود، سال ۹۵ را سال پربرکتی به یمن میلاد دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت فاطمه (سلام الله علیها) خواند و ابراز امیدواری کرد، کارکنان و مدیران  وزارت امور خارجه همچون سال ۹۴ در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور با همت و تلاش مضاعف انجام وظیفه کنند.

وی عزت ملت ایران، امید، آرامش و نشاط مردم را از جمله اهداف دستگاه دیپلماسی کشور خواند و افزود: امیدوارم با تلاش همه مردم و مسئولان، این مسیر با صلابت، در سال جدید و سال‌های پیش رو تداوم یابد.

کد مطلب 3586408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه