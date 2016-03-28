ظریف: عزت، امید و آرامش ملت ایران هدف دستگاه دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف صبح امروز در دیدار نوروزی با کارکنان وزارت امور خارجه، ضمن تبریک سال نو به همکاران خود، سال ۹۵ را سال پربرکتی به یمن میلاد دختر گرامی پیامبر اسلام حضرت فاطمه (سلام الله علیها) خواند و ابراز امیدواری کرد، کارکنان و مدیران وزارت امور خارجه همچون سال ۹۴ در پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور با همت و تلاش مضاعف انجام وظیفه کنند.

وی عزت ملت ایران، امید، آرامش و نشاط مردم را از جمله اهداف دستگاه دیپلماسی کشور خواند و افزود: امیدوارم با تلاش همه مردم و مسئولان، این مسیر با صلابت، در سال جدید و سال‌های پیش رو تداوم یابد.