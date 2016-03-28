برگزاری جشنواره ملی فیلم و عکس نوروزی در شبکه ۳ سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره نوروز فامیلی با مشارکت شبکه ۳ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است و از ۲۹ اسفندماه ۹۴ تا ۱۳ فروردینماه ۹۵، روزانه به صاحبان عکسها و فیلمهای برتر با موضوعات مختلف از
جمله خانواده، فامیل، دورهمی و غیره جوایزی تقدیم میشود. جشنواره نوروز فامیلی جایزه ویژهای را هم در در روزهای دهم و یازدهم فروردین به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به برترین عکس و فیلم با موضوع «مادر و دست بوسی» اهدا میکند.
نوروز بهترین بهانه برای جمع شدن اعضای فامیل، دست بوسی والدین به ویژه مادر و مادربزرگ و گرفتن عکسهای خانوادگی با خویشاوندان دور و نزدیک است. عکسها و فیلم هایی که نه تنها خاطرات روزهای خوش نوروز را ثبت میکنند بلکه با شرکت دادن آنها در جشنواره نوروز فامیلی میتوانند برای شما جوایز ارزندهای را به ارمغان بیاورند.
در جشنواره نوروز فامیلی هر روز یک موضوع فامیلی عنوان میشود که شرکت کنندگان میتوانند عکسها و فیلمهای خاطرهانگیز خود در این موضوعات را در وبسایت جشنواره (WWW.FAM.ir ) بارگذاری کنند. در این جشنواره مبنای انتخاب عکس برتر، آرای مردمی است که به صورت آنلاین میتوانند به عکسهای بارگذاری شده رای دهند. بنا به گفته مسئولین جشنواره نوروز فامیلی به دلیل اهمیت و ارزش بالای ارتباطات خویشاوندی در فرهنگ ایرانیان هدف از برگزاری این جشنواره، تشویق مخاطبان به گرد هم آمدن خانوادهها و اعضای فامیل در کنار یکدیگر و ثبت خاطرات فامیلی است.
بدین جهت جایزه ویژه این جشنواره، هزینه ۱۴ سفر فامیلی برای تمام افراد حاضر در ۱۴ عکس برتر جشنواره است.
جشنواره ملی نوروز فامیلی به مناسبت ایام زیبای تولد حضرت فاطمه زهرا (س) با هدف ارتقای جایگاه خانواده و مادر بعنوان پایه و ستون خانواده در سطح کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره نوروز فامیلی با مشارکت شبکه ۳ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است و از ۲۹ اسفندماه ۹۴ تا ۱۳ فروردینماه ۹۵، روزانه به صاحبان عکسها و فیلمهای برتر با موضوعات مختلف از
نظر شما