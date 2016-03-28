به گزارش خبرنگار مهر، مشاور ارشد استاندار گیلان در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای جانباز و جانبازان در قید حیات استان گیلان که ظهر دوشنبه در شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: همایش جانبازان هشت سال دفاع مقدس با محوریت شهدای جانباز شاخص آیت الله صادق احسانبخش، غلامرضا سجادپور و محمدصادق رحمتی راد ۱۸ فروردین برگزار می شود.

حسین داداشی گفت: اجلاس کنگره هشت هزار شهید استان برای اولین بار پس از دفاع مقدس در استان برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری این کنگره در ۱۵ استان کشور افزود: از تاریخ ۱۱ تا ۱۴ اردیبهشت ماه امسال، شاهد برگزاری چهار اجلاس مهم این کنگره در استان خواهیم بود.

مشاور ارشد استاندار گیلان خاطرنشان کرد: پیش از برگزاری این اجلاس، هر شهرستان میزبان یادواره های موضوعی تخصصی و مهم هستند.

داداشی با بیان اینکه این یادواره ها نقش و مشارکت همه اقشار مردم در سال های دفاع مقدس را به نمایش می گذارد، تصریح کرد: یادواره جانبازان استان در شهرستان صومعه سرا به صورت استانی برگزار می شود.

گیلان جزء ۱۰ استان برتر کشور از نظر تعداد شهدا و ایثارگران

به گفته داداشی بیش از ۲۰ هزار گیلانی در دوران دفاع مقدس به افتخار جانبازی نائل شده اند که با توجه به هشت هزار شهید، دو هزار و ۶۰۰ آزاده و اینکه استان گیلان دورترین استان به مناطق عملیاتی غرب و جنوب بوده نشان دهنده نقش موثر مردم گیلان در دفاع مقدس است.

وی استان گیلان را جزء ۱۰ استان برتر کشور از لحاظ تعداد شهدا و ایثارگر برشمرد و گفت: این امر، نشان دهنده تعهد انقلابی و روحیه مبارزه طلبی مردم استان بوده که برگرفته از مبارزه بزرگمرد گیلان، میرزا کوچک جنگلی است.

مشاور ارشد استاندار گیلان با اشاره به حضور همه اقشار مردم اعم از روحانیون، زنان، صنوف و بازاریان، خانواده های شهدا، جانبازان، بسیجیان در این اجلاس یادآور شد: یکی از وظایف همه ما، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل های آینده به وسیله همین کنگره ها، همایش ها و یادواره ها است.

ضرورت شناساندن سبک زندگی و نقش جانبازان

رئیس ستاد برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه کنگره برای نخستین بار در استان گیلان برگزار می شود، گفت: پیش از برگزاری کنگره، طرح یادواره های موضوعی اجرا شود.

ابراهیم جوادی به تأکیدات استاندار گیلان برای برگزاری هرچه مناسبتر این یادواره های موضوعی اشاره کرد و گفت: شهرستان صومعه سرا به عنوان پیشتاز در برگزاری یادواره موضوعی در راستای کنگره هشت هزار شهید استان است و همه شهرستان ها در برگزاری این یادواره سهیم هستند.

وی ادامه داد: در همین راستا کانال تلگرامی و سایت برای این اطلاع رسانی درباره اخبار کنگره راه اندازی شده است.

جوادی تصریح کرد: یکی از بحث های مهم و محوری در برگزاری این یادواره، شناخت نقش جانبازان در دفاع مقدس و ادامه مسیر فرهنگ ایثار و شهادت بوده و حاضران در این یادواره با توجه به برنامه های برنامه ریزی شده نسبت به شناخت از این نقش محوری به ویژه جانبازان استان گیلان آگاهی می یابند.

رئیس ستاد برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان با بیان اینکه در همین راستا می توانیم به وظایف کنونی جانبازان عزیز در جامعه نیز اشاره کنیم، گفت: ضرورت شناخت از سبک زندگی و نقش جانبازان از موضوعات محوری این یادواره است.

ساخت یادمان نمادین شهدای جانباز شاخص شهرستان صومعه سرا

رئیس ستاد برگزاری کنگره هشت هزار شهید استان گیلان در ادامه جلسه با اشاره به ساخت یادمان نمادینی از شهدای جانباز شاخص شهرستان صومعه سرا اظهار کرد: این یادمان باید در روز برگزاری یادواره برای شناخت بیشتر حاضران در محل برگزاری به نمایش عموم گذاشته شود.

جوادی با بیان اینکه تمامی برنامه ریزی ها باید به صورت استانی باشد، تصریح کرد: در این مراسم با حضور دانشگاهیان، دانش آموزان، جامعه روحانیت، جانبازان و مسئولان استانی و ... از جانبازان در قید حیات استان تجلیل به عمل می آید.