ترافیک نیمه سنگین در محور امام رضا(ع) پاکدشت/ نظارت پلیس تشدید شد

سرهنگ سلمان آدینه وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد وسائل نقلیه در محور امام رضا(ع) اظهار داشت: محور امام رضا(ع) در ایام تعطیلات نوروزی میزبان حجم قابل توجهی از وسائل نقلیه و مسافران بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت با اشاره به وضعیت جاده امام رضا(ع) افزود: ترافیک در محور امام رضا(ع) به عنوان یکی از محورهای پرتردد در شرق استان تهران، نیمه سنگین است اما تردد وسائل نقلیه در آن به خوبی انجام شده و مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به نظارت پلیس بر عملکرد رانندگان ادامه داد: پلیس بر عملکرد رانندگان نظارت جدی داشته و با کسانی که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را زیرپا گذشته و زمینه خطرآفرینی را در جاده ها فراهم می آورند، برخورد لازم را خواهد کرد.

سرهنگ آدینه وند یادآور شد: پلیس حضور پررنگی را در محور امام رضا(ع) داشته و برای خدمت رسانی به مسافران و رانندگان در طول مسیر از امکانات و تجهیزات خود استفاده می کند.