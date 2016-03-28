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۹ فروردین ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت خبر داد:

ترافیک نیمه سنگین در محور امام رضا(ع) پاکدشت/ نظارت پلیس تشدید شد

ترافیک نیمه سنگین در محور امام رضا(ع) پاکدشت/ نظارت پلیس تشدید شد

پاکدشت- فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت با اشاره به نظارت پلیس بر عملکرد رانندگان گفت: محور امام رضا(ع) دارای ترافیک نیمه سنگین است.

سرهنگ سلمان آدینه وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تردد وسائل نقلیه در محور امام رضا(ع) اظهار داشت: محور امام رضا(ع) در ایام تعطیلات نوروزی میزبان حجم قابل توجهی از وسائل نقلیه و مسافران بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت با اشاره به وضعیت جاده امام رضا(ع) افزود: ترافیک در محور امام رضا(ع) به عنوان یکی از محورهای پرتردد در شرق استان تهران، نیمه سنگین است اما تردد وسائل نقلیه در آن به خوبی انجام شده و مشکلی وجود ندارد.

وی با اشاره به نظارت پلیس بر عملکرد رانندگان ادامه داد: پلیس بر عملکرد رانندگان نظارت جدی داشته و با کسانی که قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را زیرپا گذشته و زمینه خطرآفرینی را در جاده ها فراهم می آورند، برخورد لازم را خواهد کرد.

سرهنگ آدینه وند یادآور شد: پلیس حضور پررنگی را در محور امام رضا(ع) داشته و برای خدمت رسانی به مسافران و رانندگان در طول مسیر از امکانات و تجهیزات خود استفاده می کند.

کد مطلب 3586429

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