احمد ناصری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از ستاد اسکان ناحیه دو آموزشوپرورش اردبیل به خبرنگار مهر گفت: ما در تعطیلات نوروز امسال ۸۱ مدرسه را برای اسکان فرهنگیان آماده کردیم.
وی با تأکید به بسیج تمامی امکانات موجود اضافه کرد: اسکان فرهنگیان درآمدزایی چندانی برای مدارس استان ندارد و با هدف ایجاد امکان اسکان برای فرهنگیان اجرا میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش استان در خصوص مطالبه هتل داران برای فعال کردن اسکان فرهنگیان در شهرهایی که مرکز اقامتی ندارد، اضافه کرد: ما آماده بررسی این درخواست برای نوروز سال آینده هستیم.
ناصری تأکید کرد: اگر مدارس برای اسکان آمادهسازی شدهاند با هدف ایجاد فرصت برای گردشگران فرهنگی است که بتوانند بدون دغدغه مکان اسکان داشته و سفر آرامشی را سپری کنند.
وی افزود: برای رضایتمندی کلی گردشگران حاضریم اسکان فرهنگیان را در شهرهایی که مراکز اقامتی به حد کافی دارند به شکل دیگری اجرا کنیم.
مدیرکل آموزشوپرورش استان در خصوص ارائه آمارهای مختلف از اسکان فرهنگیان نیز تأکید کرد: تنها تفاوت به دلیل این است که آموزشوپرورش آمار نفرات، خانوار و نفر- روز را ارائه میکند.
به گفته ناصری این احتمال وجود دارد که در برخی سایتهای خبری به جای اعلام نفرات، نفر- روز اعلام شود.
وی بیشترین اسکان فرهنگیان را در ناحیه یک اردبیل و کمترین در کوثر و انگوت و گرمی عنوان کرد و افزود: تا به امروز چهار هزار و ۹۵۵ خانوار با ۱۳ هزار و ۶۶ نفر در مدارس استان اسکان یافتهاند.
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