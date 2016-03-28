به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور پس از وقفه ای نزدیک به ۱۵ روز امروز با انجام ۱۰ دیدار در شهرهای مختلف کشورمان برگزار شد.

در یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته در پایین جدول تیم فوتبال پاس همدان در یک دیدار خانگی از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس همدان به مصاف تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد رفت که این بازی در زیر ریزش باران شدید برگزار شد.

با توجه به ریزش شدید باران و سرمای هوا استقبال هواداران و مردم همدان از این دیدار به نسبت سایر دیدارهای خانگی پاس کمتر بود.

امتیاز این دیدار برای هر دو تیم از حساسیت بالایی برخوردار بود چراکه پاس با پیروزی در این دیدار می‌توانست امیدوارتر از گذشته و با صعود به رده‌های بالایی از جمع ۵ تیم انتهای جدول که باید در پایان فصل به لیگ دسته دوم سقوط کنند، جدا شود.

همچنین خیبر در صورت شکست در این دیدار حاشیه امنیت خود را از دست می‌داد به همین علت دو تیم با تمام وجود برای گرفتن امتیاز این بازی مصمم بودند هرچند شرایط جوی همدان و لغزندگی زمین در کیفیت اصلی بازی هر دو تیم تأثیر منفی گذاشته بود.

پاس در نیمه اول این مسابقه بازی خوبی را به نمایش گذاشت و نسبت به حریف خرم‌آبادی خود به‌خوبی مالکیت توپ و میدان را در اختیار داشت و تک‌گل پاس در نیمه اول از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۲۲ توسط امین پور علی به ثمر رسید.

پاسی‌ها با کنترل توپ و میدان در نیمه اول موفق شدند با تک‌گلی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند با پیروزی به رختکن بروند.

با شروع بازی در نیمه دوم تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد برای جبران گل خورده و شکست وارد میدان شد و خیلی زود نیز مربی این تیم دست به تعویض و تغییرات زد اما بازی پراشتباه خیبر خرم‌آباد در نیمه دوم موقعیت‌های زیادی را به بازیکنان پاس داد.

در دقیقه ۵۴ این مسابقه شروع مجدد دروازه‌بان پاس در محوطه جریمه با توپ ربایی تورج جعفری به گل دوم پاس تبدیل شد تا خیال کادر فنی و هواداران پاس آسوده‌خاطر شود و در دقیقه ۶۰ نیز نیما پرتویی مهاجم پاس نهایت استفاده را از اشتباه دو مدافع خیبر برد و گل سوم پاس را به ثمر رساند.

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در این دیدار بسیار پراشتباه ظاهر شد و اگر بازیکنان پاس کمی در زدن ضربات آخر بیشتر دقت می‌کردند به‌طورقطع با تعداد گل‌های بسیار بیشتری می‌توانستند در این بازی به پیروزی برسند.

درنهایت این دیدار با نتیجه ۳ بر صفر به سود پاس خاتمه یافت.

در این هفته اکثر تیم‌های پایین جدول برابر حریفان خود یا تن به شکست دادند و یا متوقف شدند تا این نتایج به سود پاس رقم بخورد با کسب این پیروزی پاسی‌ها به هفته‌های آینده بسیار امیدوارتر از گذشته شدند.

تیم فوتبال پاس همدان در هفته سی و دوم دوشنبه ۱۶ فروردین میهمان تیم انتهای جدولی فولاد یزد است که نتیجه این بازی نیز برای پاس اهمیت فراوانی دارد.