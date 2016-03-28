به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه تور درون استانی پایگاه‌های امداد و نجات ثابت و سیار جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه برگزار و از پایگاه‌های آزادگان، شهید حائری زاده، میدان امام خمینی(ره) و بیستون بازدید به عمل آمد.

در هر مرکز چند اکیپ امدادی به صورت شبانه روزی با جمعی از تکنسین و پزشک های متخصص به ارائه خدمات به مسافران نوروزی می پرداختند و در این ایام نیز چندین عملیات امداد و نجات جاده ای را انجام داده اند.

کارشناس مسئول مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر کرمانشاه در جریان این بازدید با اشاره به فعالیتهای متعدد امداد و نجات جمعیت هلال احمر و خدمات رسانی به مسافران از آغاز طرح سلامت نوروزی اظهار داشت: استان کرمانشاه رتبه دوم ثبت حوادث مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات در سطح کشور را دارد.

مسعود احمدپور خاطرنشان کرد: زمان طلایی امداد و نجات و حضور در عملیات هلال احمر استان کرمانشاه به ۷ دقیقه رسیده در حالی است که این زمان در نُرم کشوری ۱۵ دقیقه می باشد.

وی گفت: در استان ۱۴ کارگروه فعال هم اکنون مسئولیت امداد و نجات در حوزه های امنیت، انتظامی، اورژانس و... را به عهده دارند که‌به صورت دوره ای آموزش های مورد نیاز را دیده اند.

احمد پور افزود: بیشترین حوادث امسال در شهرستان اسلام آباد و کمترین در شهرستان هرسین رخ داده است.

۹۰ درصد تماس‌ها با هلا احمر غیرضروری است

وی با بیان اثربخشی فرهنگ سازی در حضور و آگاهی بیشتر علاقمند به فعالیت های جمعیت هلال احمر، تصریح کرد: شعار ما داوطلب محوری و تبلیغات مستمر در فعالیت های امداد و نجات از سوی جوانان با مقاطع مختلف تحصیلی در پایگاه های امداد و نجات هلال احمر است.

کارشناس مسئول مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: بیش از ۹۰ درصد تماس ها با این نهاد غیرضروری و ایجاد مزاحمت بوده که گاها حتی در طول۲۴ ساعت بالغ بر ۳ هزار و ۸۰۰ بار از سوی حواشی شهر و یا کودکان دبستانی به دلیل عدم فرهنگسازی گزارشات غیرواقعی حوادث به شماره ۱۱۲ جمعیت هلال احمر اعلام می شود.

وی تصریح کرد: در مجموع ۱۲۵ هزار تماس در کل سال به شماره امدادی ۱۱۲ جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه حاصل می شود که ۱۰ درصد آن ضروری است‌که این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.

در ادامه ایوب محمدی اظهار داشت: بیش از ۱۵۰ هزار نفر عضو جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه می باشند که در بخش های سازمان جوانان، امداد و نجات و داوطبین فعالیت دارند.

وی افزود: این گروها آموزش های لازم امداد و نجات را طی کرده اند و اکثر آنها دارای درجه تخصصی و حرفه ای می باشند.

آمادگی و پیشگیری و پایش و پالایش حوادث از وظایف هلال احمر است

روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه یاد آور شد: در بیش از ۹۰ درصد حوادث، امداد رسانی سریع توسط جمعیت هلال احمر در ظرف کمتر از ۷ دقیقه انجام می شود.

محمدی گفت: در حوادث جاده ای و عملیات رهاسازی، بیشترین وظیفه به عهده جمعیت هلال احمر است در حالی و مصدومین تحویل اوژانس ها داده می شوند در حالی که باید سایر دستگاه ها از جمله آتش نشانی پای کار باشند در صورتی که پشتیبانی بیشتر از سوی سازمان هلال احمر انجام می شود.

روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اظهار داشت: بخشی از وظایف هلال احمر، آمادگی و پیشگیری است و پایش و پالایش حوادث نوروزی و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه نیز در راستای امداد و نجات باید در نظر گرفته شود.

۵۰۰ نفر از جوانان هلال احمر در طرح سلامت نوروزی استان فعالیت دارند

‌در ادامه معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران و در پایگاه امداد و نجات میدان امام خمینی (ره)با اشاره به فعالیت جوانان عضو جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۰ هزار نفر از جوانان استان عضو جمعیت هلال احمر می باشند که در کانون های دانش آموزی مدارس، طلاب و...با گذراندن آموزش های ویژه امدادی فعالیت دارند.

کیومرث ویسی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۵۰۰ نفر از جوانان جمعیت هلال احمر در طرح سلامت نوروزی و پایگاه های بین راهی ثابت و سیار فعالیت دارند، افزود: در هر پایگاه ۴ نفر با ۲ راهنما به صورت شیفت بندی در شبانه روز به مسافران خدماتی از جمله تست فشار، قند خون و... ارائه می کنند.

ویسی در ادامه بیان کرد: خیمه های نماز نیز در سطح استان به ویژه ورودی های شهر برپا می باشد و از ابتدای امسال بیش از ۶ هزار نفر در این خیمه ها به اقامه نماز پرداخته اند.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه ۲۰ پایگاه ثابت و سیار جوانان هلال احمر در ورودی های استان به ویژه اماکن تاریخی معبد آناهیتا و طاق بستان جهت خدمات رسانی به مسافران در این ایام دایر است، گفت: همچنین طرح سحاب به عنوان سامانه حرکت بشر دوستانه جهت کمک های اولیه در کوهستان ها با وسائلی از جمله دوچرخه و تجهیزات امدادای لحاظ شده است.

ویسی افزود: همچنین کمپین نه به تصادفات جاده ای از ابتدای طرح سلامت نوروزی اجرا شده که شامل میثاق نامه ای جهت تاکید بر رعایت قوانین رانندگی و عدم سرعت غیرمجاز و بستن کمربند ایمنی است که توسط بسیاری از اقشار جامعه از جمله هنرمندان، اصحاب رسانه و شخصیت های اثرگذار میثاق نامه آن به امضا رسیده است.

وی یادآور شد: روزانه بیش از ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر به پایگاه های سلامت نوروزی مراجعه می کنند و هر پایگاه جهت خدمات تست قند خون و...۲ الی ۴ هزار بازدید کننده دارد.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اظهار داشت: در این پایگاه ها نیز خدمات پیشگیری، آموزش چهره به چهره، کمک های اولیه و راهنمای مسافر به علاقمندان ارائه می شود.