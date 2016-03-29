۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۸:۰۱

وضعیت جوی و ترافیکی ساعت ۷ روز سه شنبه

بارندگی در ۱۱ استان/ امکان تردد در تکاب و شاهین دژ با زنجیر چرخ

پلیس راهور ناجا با اعلام بارش برف و باران در محورهای ۱۱ استان گفت: تردد در محور تکاب - شاهین دژ در آذربایجان غربی فقط با زنجیر چرخغربی امکان پذیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راهور ناجا اعلام کرد: بنا بر گزارش های دریافتی، در استانهای مازندران (محور کرج - چالوس محدوده تونل کندوان تا پل زنگوله)، کردستان ( محورهای سنندج و بیجار) و آذربایجان غربی (محور تکاب - شاهین دژ) شاهد بارش برف هستیم که در محور تکاب و شاهین دژ، تردد فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

همچنین محورهای تهران، البرز، قزوین، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی (اکثر محورها) و فارس(محورهای نورآباد- قائمیه، شیراز- کازرون)، کردستان (محور مریوان)، آذربایجان غربی (محور سردشت)، اصفهان (محور داران - الیگودرز) بارانی است.

بنا بر گزارشهای رسیده، سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

