اجرای ۲۴۶ طرح اشتغال از محل اعتبارات بانک کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان کهگیلویه و بویراحمد، فرید محبی در دیدار با رئیس بان کشاورزی استان افزود: با توجه به شعار امسال که تاکید بر تفویت اقتصادی خانواده ها است ما را موظف کرده که به داشته های خود متکی باشیم و شور و نشاط اقتصادی را در مردم خودمان جستجو کنیم.

وی از رابطه خوب و تنگاتنگ و تعامل بین کمیته امداد و بانک کشاورزی تقدیر و تشکر کرد وگفت: به طور کلی رسالت بانک کشاورزی در حوزه جغرافیایی روستایی است که این کار بسیار خداپسندانه است و توجه این بانک سوای از فعالیتهای اقتصادی در خصوص توجه به خانواده های نیازمند قابل تقدیر و حائز اهمیت است.

مدیرکل کمیته امداد استان همچنین از اعطای جهیزیه از طرف بانک کشاورزی به مددجویان کمیته امداداستان خبر داد وگفت: در سال گذشته مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تحت عنوان جهیزیه به ۶۰ نوعروس زیر پوشش این نهاداهدا شد.

محبی در ادامه به تفاهمنامه امداد مرکز با بانکهای عامل اشاره کرد و افزود: در تفاهم نامه منعقد شده زمینه و بستر خوبی فراهم شده و شرایطی در نظر گرفته شده تا بازپرداخت وامها به سهولت انجام پذیرد و در این راستا یکی از تعهدات مهم کمیته امداد تاکید به ناظرین حوزه خودکفایی است که با جدیت نسبت به بازپرداخت اقساط معوق اقدام و پیگیری لازم را به عمل آورند.

وی همچنین از توجه به فرایند استعداد سنجی، نظارت های مستمر بر طرحهای اشتغال و سایر شرایط پرداخت ، خبرداد ویادآور شد: از ابتدای سال ۹۴ تاکنون تعداد ۲۴۶ طرح اشتغال دامداری، کشاورزی ، صنفی وخدماتی از محل اعتبارات بانک کشاورزی با اعتباری بالغ بر۳۴ میلیارد ریال برای مددجویان وافراد نیازمند اجراشده که این روند در اجرا از تعطیلی طرح ها جلوگیری وباعث ایجاد اشتغال پایدار جهت رسیدن به توانمندی خانواده ها می شود.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی در این دیدار ضمن تبریک سال جدید گفت: در سنوات گذشته سابقه همکاری خیلی خوب و دوستانه ای با کمیته امداد داشتیم وسعی ما براین است این روند همچنان ادامه داشته باشد.

الله داد محمدی گفت: با توجه به بحث مهم بازرسی بانکها ، در حوزه کمیته امداد کمترین دغدغه را داشته ایم زیرا کمیته امداد در خصوص تعهدات خود بسیار ظریف وضابطه مند است.