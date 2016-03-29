مجروحان تصادفات جاده ای ۱۷ برابر کشته ها است

مسعود حبیبی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه نوروزی هلال احمر شوشتر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کمپین «نه به تصادفات» بسیار با اهمیت است چون روزانه ۵۰ نفر از هموطنان جان خود را در تصادفات جاده از دست می دهند که خسارت های مالی و تبعات منفی را برای جامعه به بار می آورد.

وی افزود: کسانی که در این تصادفات جان می دهند سرمایه های انسانی جامعه هستند و یک عزم ملی می خواهیم تا به نقطه ای برسیم که تصادفات در کشور به حداقل برسد.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: آمار مجروحان در کشور ۱۷ برابر کشته ها است و این تصادفات منجر به نقص عضو و معلولیت می شود.

حبییی با اشاره به فعالیت جوانان جمعیت هلال احمر در خدمت رسانی در ایام تعطیلات نوروز و دوری از خانواده هایشان، خطاب به اعضای این کمپین گفت: شما هم آرامش و تعطیلات خود را به خاطر آسایش و امنیت جانی مسافران به کار گرفته اید و این در راستای همان ایثاری است که رزمندگان در زمان جنگ داشتند.