۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۹:۳۴

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور:

مجروحان تصادفات جاده ای ۱۷ برابر کشته ها است

اهواز- رئیس سازمان جوانان هلال احمر کشور گفت: مجروحان تصادفات جاده ای در سطح کشور  ۱۷ برابر کشته های این تصادفات هستند.

مسعود حبیبی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه نوروزی هلال احمر شوشتر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: کمپین «نه به تصادفات» بسیار با اهمیت است چون روزانه ۵۰ نفر از هموطنان جان خود را در تصادفات جاده از دست می دهند که خسارت های مالی و تبعات منفی را برای جامعه به بار می آورد.

وی افزود: کسانی که در این تصادفات جان می دهند سرمایه های انسانی جامعه  هستند و یک عزم ملی می خواهیم تا به نقطه ای برسیم که تصادفات در کشور به حداقل برسد.

رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: آمار مجروحان در کشور ۱۷ برابر کشته ها است و این تصادفات منجر به نقص عضو و معلولیت می شود.

حبییی با اشاره به فعالیت جوانان جمعیت هلال احمر در خدمت رسانی در ایام تعطیلات نوروز و دوری از خانواده هایشان، خطاب به اعضای این کمپین گفت: شما هم آرامش و تعطیلات خود را به خاطر آسایش و امنیت جانی مسافران به کار گرفته اید و این در راستای همان ایثاری است که رزمندگان در زمان جنگ داشتند.

