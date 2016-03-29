شوری آب در منطقه اخترآباد ملارد رو به افزایش است

مهدی زماندار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت منابع آبی در توسعه کشاورزی اظهار داشت: این امر خطیر از نظر کارشناسان و صاحب نظران، یکی از ارکان اصلی و تأثیرگذار در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مقام معظم رهبری محسوب می شود.

رئیس آبفای روستایی ملارد افزود: به طور طبیعی هر آنچه الزامات این رکن اساسی به نحو مطلوب تری فراهم شود، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در حوزه روستایی خواهیم بود.

زماندار گفت: روستاهای شهرستان ملارد از توانمندی های قابل توجهی برای تقویت بنیه کشاورزی برخوردار است اما در این مسیر، موانعی همچون شوری آب، تهدیدی است که می تواند استعدادهای موجود در این مناطق را تحت الشعاع قرار دهد.

رئیس آبفای روستایی ملارد عنوان کرد: طبق مطالعات و ارزیابی های انجام شده، متاسفانه شاهد هستیم شوری آب در روستاهای این خطه روبه تزاید و افزایش است و شرایط بگونه ای پیش می رود که استمرار این وضعیت می تواند باعث جایگزینی آب شور در منابع آب شیرین شود.

وی افزود:تشدید شوری آب باعث به مخاطره افتادن چاه ها می شود و در چنین شرایطی ناچار هستیم چنین چاه هایی را از مدار خارج کنیم.

رئیس آبفای روستایی شهرستان ملارد در ارتباط با میزان سلامت بهداشت آب شرب مصرفی در روستاها نیز گفت: کنترل نیترات آب این مناطق از دیگر دستورکارهای جدی مجموعه مذکور به شمار می رود که با همکاری و هم افزایی شبکه بهداشت و درمان ملارد، اقدامات مطلوبی بصورت مستمر اجرایی می شود.

زماندارگفت: تمامی مراحل کیفی و سلامت آب شرب توسط دو ارگان بهداشت و آبفا پایش می شود و نمونه برداری های مشترک بصورت منظم در حال کنترل و ارزیابی است.

وی یادآور شد:اداره تخصصی کیفی آب با جذب کارشناسان خبره نیز راه اندازی شده و خوشبختانه در حال حاضر با چالشی تحت عنوان نیترات آب مواجه نیستیم و اگر درآینده نیز چنین مساله ای رخ دهد، با تیم فعال مورد اشاره مرتفع خواهد شد.