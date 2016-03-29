مجتبی شاهقلیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد فزاینده جمعیت ملارد در سالیان اخیر اظهار داشت:به موازات رشد جمعیتی در این شهرستان، ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مجوز در سال های گذشته، بافت مسکونی منطقه مذکور را بسیار متراکم، خارج از قاعده و غیر استاندارد ساخته است.

معاون فرماندار ملارد افزود: به طور طبیعی توسعه و افزایش کمی ساخت و سازها، مستلزم ارتقای کیفی خدمات است و متعاقبا باید زیرساخت هایی همچون آب، گاز، برق، فضا و سرانه های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و...بصورت متناسب تقویت و مهیا شود.

شاهقلیان گفت: با وجود چنین رشدی، متأسفانه در حوزه توسعه امکانات، هم نوایی و هماهنگی لازم از سوی مسئولان پیشین در شهرستان مذکور لحاظ نمی شده و به واقع رشد کمی با رشد کیفی همراه نشده است.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: این نابسامانی ها در ساخت و سازها و رشد واحدهای مسکونی، شهرستان ملارد را در شرایط فعلی با نارسایی ها و کمبودهای بسیاری مواجه کرده است.

وی افزود: کوچه های تنگ، خیابان های غیر استاندارد و...، مدیریت بحران را نیز با دشواری هایی همراه ساخته و در صورت بروزحوادث غیر مترقبه ای همچون زمین لرزه، با بحران و معضلات عمیق و جدی روبرو خواهیم شد.

شاهقلیان یادآور شد: تلاش شده از ابتدای قبول مسئولیت در این خطه که از ظرفیت های بالقوه و متعددی در حوزه منابع طبیعی، صنعتی و انسانی نیز برخوردار است، از رشد هر چه بیشتر تهدیدات جلوگیری شود و امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده و با همکاری و همنوایی مدیریتی، مشکلات و نارسایی های موجود به حداقل ممکن کاهش یابد.