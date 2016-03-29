توئیتر حساب کاربری حماس را مسدود کرد

سایت «مشرق» نوشت: بخش رسانه ای گردانهای عزالدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس دقایقی پیش از مسدود شدن حساب کاربری این گروه در فضای شبکه اجتماعی توئیتر خبر داد.

بنابر این گزارش، هنوز هیچ توضیحی از سوی مسئولان توئیتر پیرامون چگونگی انسداد این حساب کاربری ارائه نشده است. این در حالی است که گروههای تروریستی تکفیری فعال در سوریه، عراق، لیبی و ... همچون داعش و القاعده طی 6 سال اخیر فعالیتهای گسترده ای در فضای رسانه های مجازی داشته و بنابر برخی آمارهای رسمی تنها گروه داعش بیش از 100 هزار حساب کاربری برای تبلیغات و جذب نیرو در توئیتر ایجاد کرده است.