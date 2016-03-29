به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله نوروزی صبح سه شنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از پروژه آبخیزداری جم با اشاره به شرایط بحرانی سفره های زیرزمینی آب جم گفت: شهرستان جم به علت رشد فزاینده جمعیت و نیاز آبی شدید، با مشکلات جدی در تامین آب شرب مواجه است.

وی با بیان اینکه جم تنها شهرستانی است که به خط انتقال آب کوثر وصل نیست افزود: تمام برداشت های آب در حوزه خانگی، کشاورزی و صنعت از طریق زیرزمینی است و این موضوع به افت شدید سطح ایستابی آب در شهرستان منجر شده است.

نوروزی خط انتقال آب از سیراف و طرح بزرگ آبخیزداری را دو مصوبه مهم سفر دولت به استان بوشهر برشمرد و گفت: هر دو مصوبه در تعهد وزارت نفت است که امیدواریم با توجه به وضعیت بغرنج شهرستان در حوزه آب، تسریع در تکمیل هر دو طرح در دستور کار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شرایط آبی شهرستان جم به گونه ای است که هر گونه کوتاهی می تواند عواقب تلخی را به دنبال داشته باشد به طوری که از هم اکنون برای تامین آب شرب مردم در تابستان نگرانی های جدی داریم.

اولویت اصلی در طرح آبخیزداری اجرای سازه ها است

نماینده عالی دولت در شهرستان جم با تقدیر از تلاش های مجموعه منابع طبیعی استان و شهرستان و نیز وزارت نفت در اجرای فاز اول پروژه آبخیزداری شهرستان گفت: عملیات اجرایی فاز اول پروژه آبخیزداری شهرستان با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال در هفته دولت سال ۹۴ آغاز شد و طی مدت کمتر از ۶ ماه به بهره برداری رسید که جای تقدیر دارد.

نوروزی اجرای فاز دوم طرح آبخیزداری را از مطالبات به حق مردم دانست و تصریح کرد: طبق برنامه ریزی اعلامی فاز دوم اجرای طرح آبخیزداری با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال در بخش مرکزی جم انجام می شود و امیدواریم شاهد تحقق هر چه سریعتر این مهم و افزایش امید و رضایت مندی مردم در بخش مرکزی باشیم.

وی اولویت اصلی در طرح آبخیزداری را اجرای سازه ها عنوان کرد و گفت: شهرستان جم به لحاظ حجم و تنوع پوشش گیاهی در سطح بسیار مطلوبی است و باید تمرکز طرح بر روی اجرای سازه ها قرار گیرد تا این پوشش غنی گیاهی از بین نرود.

فرماندار جم به موضوع خط انتقال آب جم نیز اشاره کرد و گفت: تسریع در تکمیل این پروژه، نیاز حیاتی شهرستان است و امیدواریم با اراده و تلاش متولیان امر، شاهد اتمام این پروژه باشیم.