استاکس نت جدید اسرائیل و آمریکا علیه ایران و حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سازمان امنیت ملی آمریکا (NSA) در همکاری با واحدهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در حال برنامه ریزی برای راه اندازی پروژه ای مشابه استاکس نت است.

طبق گزارش های منتشر شده در رسانه های آمریکایی سازمان امنیت آمریکا با همکاری واحد جاسوسی اسرائیلی موسوم به واحد۸۰۰ در سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ مسئول ایجاد ویروس استاکس نت بود که موجب بروز مشکلاتی برای تاسیسات هسته ای ایران شد.

بر اساس این گزارش اخیراً سازمان امنیت ملی آمریکا پروژه ای جدید در کشورهای خاورمیانه راه اندازی کرده که هدف اصلی آن حزب الله لبنان و ایران است.

این سازمان در همکاری با سرویس های جاسوسی اسرائیل پروژه ای در دست اقدام دارد که به گفته کارشناسان بسیاری خطرناک تر از استاکس نت خواهد بود.

در حال حاضر فردی به نام «راجرز» از افسران ارشد این سازمان در سرزمین های اشغالی جلسات متعددی برای راه اندازی این پروژه داشته است.

گفته می شود پروژه جدید سازمان امنیت ملی آمریکا در خاورمیانه علاوه بر تقویت سیستم های جاسوسی رژیم صهیونیستی درصدد ایجاد حملات جدید سایبری علیه ایران و حزب الله است.