۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان خبر داد؛

محدودیت دید و مه غلیظ در گردنه‌های کوهستانی استان زنجان

زنجان- مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: با توجه به بارش باران و برف، در حال حاضر مه غلیظ در گردنه های کوهستانی زنجان حاکم است.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به بارش باران و برف طی ۲۴ ساعت گذشته مه غلیظ در محورهای زنجان به طارم (گردنه ذاکر و خانچای)، تهم به چورزق (گردنه آق گدیک) و گردنه پاپایی حاکم است و تردد به سختی صورت می گیرد.

خوشکام تاکید کرد: با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده است و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیر مجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنند.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان گفت: به هنگام لغزنده بودن سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود.

خوشکام تاکید کرد: با توجه به حاکم بودن مه در برخی از مواصلاتی استان دید بسیار ضعیف است و رانندگان باید آستانه دید خود را وسیع کنند.

وی افزود: مردم به محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه ها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان یادآورشد: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.

خوشکام گفت: تاکنون با توجه به برودت هوا مشکلی در محورهای مواصلاتی استان رخ نداده و کلیه محورهای مواصلاتی زنجان باز است.

