درگیری داعش و النصره/کارشناسان روسی در تدمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرایه، منابع آگاه از درگیری میان گروه مسلح موسوم به شهدای یرموک وابسته با داعش با دیگر گروه های مسلح در حومه غربی درعا خبر دادند.

این منابع بیان کردند: تروریست های وابسته به گروه موسوم به جنبش المثنی وابسته به داعش در درعا البلد از داعش جدا شده و گروه دیگری موسوم به کتیبه المرابطین را ایجاد کرده اند.

در همین حال تروریست های تکفیری داعش با تروریست های جبهه النصره را در القلمون غربی در حومه دمشق درگیر شدند که بر اثر آن شماری از طرفین به هلاکت رسیدند.

منابع آگاه از ادامه درگیری ها در این منطقه میان داعش و جبهه النصره خبر دادند.

تروریست های از ترکیه می آیند

در همین حال منابع وابسته به مرکز هماهنگ کننده روسیه در سوریه اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از ساکنان حومه حومه حلب بیش از ۵۰ تروریست وابسته به جبهه النصره به همراه محموله های مهمات از ترکیه به منطقه عندان در شمال شهر حلب وارد شده اند.

این مرکز از رصد ۹ مورد نقض آتش بس از سوی تروریست ها نیز خبر داد.

اعزام کارشناسان و ربات های برای انهدام مین ها و مواد منفجره داعش

از سوی دیگر منابع وابسته به ستاد نیروهای مسلح روسیه از اعزام کارشناسان و ربات هایی برای کمک به ارتش سوریه برای خنثی کردن مین ها و مواد منفجره کار گذاشته شده از سوی داعش در تدمر خبر دادند.