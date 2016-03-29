جودو کار قزوینی در ترکیب نهایی تیم ملی رقابت های آسیا قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرادی که هم اکنون در اردوی تیم ملی شرکت دارد در وزن ۹۰ کیلوگرم در ترکیب ۹ نفره کشورمان قرار گرفت.

این دوره از رقابتها ۲۷ فروردین ماه به میزبانی ازبکستان در تاشکند و طی دو روز برگزار می شود و نفرات برتر جواز شرکت در رقابت های المپیک جودو ۲۰۱۶ ریو را کسب می کنند.



درخشش شطرنج باز قزوینی در رقابت های آزاد باکو

در پایان رقابت های شطرنج باکو، امیر حسین علیمردانی شطرنج باز قزوینی با ۱۰ سال سن در پایان هفت دور رقابت ها در جایگاه سی هشتم ایستاد.

در رقابت های شطرنج باکو که در رده سنی آزاد و با شرکت بیش از ۶۰ ورزشکار در یک جدول برگزار شد، علیمردانی با کسب ۴ پیروزی، رنکینگ و ریتینگ خود را ۲۴ پله ارتقاء داد.

مسابقات شطنج آزاد باکو به مدت ۶ روز برگزار شد.

لشگری و لایق در نبرد آسمان خراش های نیویورک

احسان لشگری آزاد کار ۸۶ کیلوگرم به همراه تیم ملی در نبرد کشتی گیران ایران و آمریکا در میدان تایمز به میدان می رود.

رضا لایق هم به عنوان کادر فنی در این رقابت ها ملی پوشان را همراهی می کند.

نبرد آسمان خراش های کشتی ایران و آمریکا ۳۰ اردیبهشت در شهر نیویورک برگزار می شود.

