محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک مسیرهای ارتباطی مازندران سنگین است

حیدر نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه در حال حاضر محورهای اصلی شامل هراز، کندوان و سوادکوه باز است گفت: ترافیک در این محورها سنگین است.

وی به ریزش و آب‌گرفتگی در برخی مناطق محورهای کندوان و هراز اشاره کرد و گفت: با تلاش نیروهای راهداری این مناطق پاک‌سازی شدند.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران از رانندگان و مسافران خواست با توجه به ترافیک سنگین محورهای ارتباطی هنگام رانندگی صبر و حوصله داشته باشند و به موارد ایمنی و راهنمایی توجه کنند.

نوروزی ادامه داد: بیش از ۳۰ اکیپ راهداری با ۵۰۰ راهدار مشغول خدمت‌رسانی به مسافران نوروزی در استان هستند.

تاکنون بیش از ۱۶ میلیون تردد در راه‌های مازندران ثبت‌شده است.