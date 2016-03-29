۱۷۵ هزار مسافر به پایگاه های امداد و نجات گلستان مراجعه کردند

حسین احمدی در رابطه با تعداد مراجعه کنندگان به پایگاه‌های امداد و نجات گلستان به خبرنگار مهر گفت: از تاریخ ۲۶ اسفند لغایت ۹ فروردین تعداد ۱۷۵هزار و ۳۵۵ نفر به چادرهای امداد و نجات مراجعه داشتند که ۲۶۱ هزار و ۳۰۷ بروشور بین آن‌ها توزیع شده است و همچنین دو هزار و ۴۷۶ نفر از خیمه‌های نمازی که برپا شده است استفاده کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: تعداد عملیات امداد و نجات ارائه شده در روز ۹ فروردین سال ۹۵، ۱۷ مورد است که دو مورد از این امداد و نجات‌ها توسط هلال احمر و ۱۵ مورد آن توسط اورژانس انجام شده است.

احمدی اظهار کرد: در این روز ۲۲ نفر به مراکز درمانی اعزام شده‌اند که ۹دو نفر توسط هلال احمر و ۲۰ نفر توسط اورژانس منتقل شده‌اند؛ همچنین دو نفر به شکل سرپایی مداوا شده‌اند.

وی افزود: ۶۲ مصدوم یا بیمار در این روز به ایستگاه‌های سلامت مراجعه کرده‌اند که ۱۹نفر توسط اورژانس و ۴۳ نفر توسط هلال احمر مداوا شده‌اند؛ همچنین ۴۷۲ نفر برای تست قند خون و ۶۶۶ نفر برای کنترل فشار خون به این پایگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.

احمدی در رابطه با آمار کلی امداد و نجات نوروزی از ابتدای اجرای طرح اظهار کرد: از آغاز طرح مجموعاً ۴۰۸ عملیات امداد و نجات ارائه شده ۴۳۳ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند، برای ۶۳ نفر مداوای سرپایی انجام شده و ۲۳ نفر نیز اسکان اضطراری شده‌اند.

وی در رابطه با آمار کلی مراجعه کننده به ایستگاه‌های سلامت گفت: از آغاز طرح تاکنون تعداد ۹۷۱ نفر به این ایستگاه‌ها مراجعه کرده‌اند، تعداد یک هزار و ۹۶۱ نفر برای تست قند خون و ۶ هزار و ۶۵۲ نفر برای کنترل فشار خون به این مراکز مراجعه کرده‌اند.