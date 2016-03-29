  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۶

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان:

۱۷۵ هزار مسافر به پایگاه های امداد و نجات گلستان مراجعه کردند

۱۷۵ هزار مسافر به پایگاه های امداد و نجات گلستان مراجعه کردند

گرگان – مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: از تاریخ ۲۶ اسفند ۹۴ تاکنون بیش از ۱۷۵ هزار مسافر برای بهره مندی از خدمات جمعیت هلال احمر گلستان به پایگاه های استان مراجعه کرده اند.

حسین احمدی در رابطه با تعداد مراجعه کنندگان به پایگاه‌های امداد و نجات گلستان به خبرنگار مهر گفت: از تاریخ ۲۶ اسفند  لغایت ۹ فروردین تعداد ۱۷۵هزار و ۳۵۵ نفر به چادرهای امداد و نجات مراجعه داشتند که ۲۶۱ هزار و ۳۰۷ بروشور بین آن‌ها توزیع شده است و همچنین دو هزار و ۴۷۶ نفر از خیمه‌های نمازی که برپا شده است استفاده کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: تعداد عملیات امداد و نجات ارائه شده در روز ۹ فروردین سال ۹۵، ۱۷ مورد است که دو مورد از این امداد و نجات‌ها توسط هلال احمر و ۱۵ مورد آن توسط اورژانس انجام شده است.

احمدی اظهار کرد: در این روز ۲۲ نفر به مراکز درمانی اعزام شده‌اند که ۹دو نفر توسط هلال احمر و ۲۰ نفر توسط اورژانس منتقل شده‌اند؛ همچنین دو نفر به شکل سرپایی مداوا شده‌اند.

وی افزود: ۶۲ مصدوم یا بیمار در این روز به ایستگاه‌های سلامت مراجعه کرده‌اند که ۱۹نفر توسط اورژانس و ۴۳ نفر توسط هلال احمر مداوا شده‌اند؛ همچنین ۴۷۲ نفر برای تست قند خون و ۶۶۶ نفر برای کنترل فشار خون به این پایگاه‌ها مراجعه کرده‌اند.

احمدی در رابطه با آمار کلی امداد و نجات نوروزی از ابتدای اجرای طرح اظهار کرد: از آغاز طرح مجموعاً ۴۰۸ عملیات امداد و نجات ارائه شده ۴۳۳ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند، برای ۶۳  نفر مداوای سرپایی انجام شده و ۲۳ نفر نیز اسکان اضطراری شده‌اند.

وی در رابطه با آمار کلی مراجعه کننده به ایستگاه‌های سلامت گفت: از آغاز طرح تاکنون تعداد ۹۷۱ نفر به این ایستگاه‌ها مراجعه کرده‌اند، تعداد یک هزار و ۹۶۱ نفر برای تست قند خون و ۶ هزار و ۶۵۲ نفر برای کنترل فشار خون به این مراکز مراجعه کرده‌اند.

کد مطلب 3586656

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها