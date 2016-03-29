۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

نشست اوباما با مسئولان ژاپنی و کره جنوبی

سران آمریکا، کره جنوبی و ژاپن در حاشیه اجلاس هسته ای واشنگتن قرار است درباره برنامه هسته ای کره شمالی بحث و گفتگو کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید اعلام کرده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنج شنبه با رهبران کره جنوبی و ژاپن دیدار و گفتگو می کند.

بر اساس اعلامیه کاخ سفید، اوباما در این دیدار که در حاشیه اجلاس امنیت هسته ای در واشنگتن انجام خواهد شد سران آمریکا، ژاپن و کره جنوبی درباره برنامه های هسته ای کره شمالی بحث خواهند کرد.

اوباما روز پنج شنبه جلسه ای جداگانه با زی جینپینگ رئیس جمهور چین نیز خواهد داشت که محور اصلی این جلسه بحران هسته ای کره شمالی است.

در بیانیه کاخ سفید آمده است این دیدار فرصتی برای رهبران سه کشور آمریکا، ژاپن و کره جنوبی است تا به بررسی واکنشی مشترک درباره با تهدید از جانب کره شمالی بپردازند. 

