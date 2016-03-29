۱۴۷ نفر مامور تحقیق پرونده رایانامه های شخصی کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، پلیس فدرال آمریکا ۱۴۷ نفر از ماموران خود را برای تحقیق درباره رایانامه های شخصی هیلاری کلینتون اختصاص داده است.

بر اساس این گزارش اف بی آی اعلام کرده است که قصد دارد تکلیف پرونده رایانامه های کلینتون را تا قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص کند.

هیلاری کلینتون از سوی سازمان های دولتی آمریکا متهم شده است که در زمان تصدی پست وزارت خارجه آمریکا از رایانامه های شخصی برای انتشار اسرار دولتی سوءاستفاده کرده است.

البته هیلاری کلینتون این اتهامات را رد کرده است و ادعا می کند تنها از اطلاعات غیر محرمانه استفاده کرده است.

تحلیلگر واشنگتن پست می نویسد ۱۴۷ مامور تجسس بسیار رقم بزرگی است و نشان دهنده جدی بودن ماجرا برای پلیس فدرال آمریکا است.