به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار داشت: برنامه‌ریزی، تلاش و پیگیری زیادی برای تحقق این شعار مهم خواهیم داشت و ستاد اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر فعال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی و اشتغال به عنوان نیازهای اساسی جامعه محسوب می‌شوند، اضافه کرد: رفع معضل بیکاری یکی از اولویت‌های ما است که در این راستا اقدامات ویژه‌ای صورت خواهد گرفت.

استاندار بوشهر از تلاش برای توسعه اشتغال نیروهای بومی در صنعت خبر داد و بیان کرد: توسعه گردشگری یکی از برنامه‌های مهم ما در سال جاری است که با استفاده از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی استان محقق می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای تغییر در شیوه آبیاری ۳۵ هزار هکتار اراضی نخیلات استان، خاطرنشان کرد: اجرای طرح اصلاح نژاد نخیلات و همچنین توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی نیز در دستور کار است.

سالاری از تلاش برای توسعه علمی در استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: در این راستا تقویت محتوای برنامه‌های آموزشی، تشویق دانش‌آموزان، معلمان و مدیران موفق در دستور کار است.

وی ادامه داد: امسال هر یک از دستگاه‌های اجرایی، چهار تا هشت برنامه کلیدی و تحول‌زا را برای تصویب و اجرا ارائه خواهند کرد که در پایان دو تا پنج برنامه هر دستگاه برای عملیاتی شدن انتخاب خواهد شد.

استاندار بوشهر اضافه کرد: همکاران ما در استان بوشهر از همه توان خود برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده خواهند کرد و در راه توسعه و پیشرفت استان از مشورت‌های نماینده ولی فقیه در استان و روحانیت و ائمه جمعه بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به برخی از برنامه‌های اجرا شده سال گذشته در استان بوشهر، اضافه کرد: کارهای بسیار خوبی در استان بوشهر اجرا شده است که نتیجه تعامل مثبت و سازنده مسئولان و پشتیبانی ائمه جمعه و روحانیت و همراهی مردم بوده است.