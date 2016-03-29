  1. استانها
  2. بوشهر
۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

استاندار بوشهر:

اشتغال نیروهای بومی در صنایع استان بوشهر توسعه می‌یابد

اشتغال نیروهای بومی در صنایع استان بوشهر توسعه می‌یابد

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: اشتغال نیروهای بومی در صنایع استان بوشهر توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح سه‌شنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اظهار داشت: برنامه‌ریزی، تلاش و پیگیری زیادی برای تحقق این شعار مهم خواهیم داشت و ستاد اقتصاد مقاومتی در استان بوشهر فعال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه رونق اقتصادی و اشتغال به عنوان نیازهای اساسی جامعه محسوب می‌شوند، اضافه کرد: رفع معضل بیکاری یکی از اولویت‌های ما است که در این راستا اقدامات ویژه‌ای صورت خواهد گرفت.

استاندار بوشهر از تلاش برای توسعه اشتغال نیروهای بومی در صنعت خبر داد و بیان کرد: توسعه گردشگری یکی از برنامه‌های مهم ما در سال جاری است که با استفاده از ظرفیت‌های دریایی و ساحلی استان محقق می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای تغییر در شیوه آبیاری ۳۵ هزار هکتار اراضی نخیلات استان، خاطرنشان کرد: اجرای طرح اصلاح نژاد نخیلات و همچنین توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی نیز در دستور کار است.

سالاری از تلاش برای توسعه علمی در استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: در این راستا تقویت محتوای برنامه‌های آموزشی، تشویق دانش‌آموزان، معلمان و مدیران موفق در دستور کار است.

وی ادامه داد: امسال هر یک از دستگاه‌های اجرایی، چهار تا هشت برنامه کلیدی و تحول‌زا را برای تصویب و اجرا ارائه خواهند کرد که در پایان دو تا پنج برنامه هر دستگاه برای عملیاتی شدن انتخاب خواهد شد.

استاندار بوشهر اضافه کرد: همکاران ما در استان بوشهر از همه توان خود برای ارائه بهترین خدمات به مردم استفاده خواهند کرد و در راه توسعه و پیشرفت استان از مشورت‌های نماینده ولی فقیه در استان و روحانیت و ائمه جمعه بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به برخی از برنامه‌های اجرا شده سال گذشته در استان بوشهر، اضافه کرد: کارهای بسیار خوبی در استان بوشهر اجرا شده است که نتیجه تعامل مثبت و سازنده مسئولان و پشتیبانی ائمه جمعه و روحانیت و همراهی مردم بوده است.

کد مطلب 3586692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها