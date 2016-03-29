خدمات رسانی به ۱۰ هزار مسافر نوروزی در مناطق عملیاتی جنوب

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت هلال احمر خوزستان در راستای ارائه خدمات به زائران راهیان نور و مسافران نوروزی برنامه های متنوعی داشته تا این عزیزان بتوانند از امکانات ارائه شده استفاده کنند.

وی افزود: در این راستا بیش از ۵۸ پایگاه ایستگاه ارائه خدمات نوروزی توسط سازمان جوانان و ۳۶ پست امداد و نجات هم توسط سازمان امداد و نجات هلال احمر در سراسر استان برپا شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: سه هزار و ۲۰۰ مسافر نوروزی خدمات سلامت و ۱۰ هزار مسافر نوروزی هم خدمات مورد نیاز خود را تاکنون دریافت کرده اند.

خدادادی ادامه داد: بیش از یک هزار و ۷۰۰ نفر از اعضای سازمان جوانان در سراسر استان در قالب طرح ملی ایمنی و‌ نجات مسافران نوروزی فعالیت می کنند.

وی عنوان کرد: همچنین بیش از دو هزار نفر نیز در چادرهای هلال احمر اسکان داده و ۱۲ نفز نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان اضافه کرد: همچنین به همراه پایگاه های نوروزی تعدادی چادر برای اسکان مسافران نوروزی در راه مانده و راهیان نور برپا کردیم. همچنین بیش از ۱۰۰ هزار بروشور و ‌نقشه در تمام پایگاه ها و پست های هلال احمر که در فاصله شهرها و مراکز شهری بوده توزیع شده است.

خدادای یادآور شد: بیش از دو هزار نفر به خیمه های نماز مراجعه و چهار هزار نفر هم از فضای دوستدار کودک استفاده کردند.