به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با همتای سوری خود، پیروزی‌های اخیر ارتش سوریه به ویژه آزادسازی شهر تاریخی «تدمر» که با نصرت الهی و در سایه ایمان، اتحاد و مقاومت مردم، دولت و نیروهای مسلح و مردمی سوریه به دست آمد را به وی، ملت، نیروهای مسلح و جناب آقای «بشار اسد» تبریک گفت و بر پشتیبانی مداوم و مستمر از سوریه تأکید ورزید.

«سپهبد فهدجاسم الفریج» وزیر دفاع جمهوری عربی سوریه نیز ضمن تشکر از برقراری این تماس، مراتب قدردانی خویش از ملت، دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را ابراز داشته و تأکید نمود که بدون شک پشتیبانی و مساعدت دوستان سوریه به ویژه جمهوری اسلامی ایران در این پیروزی نقش مهمی داشته و آزادسازی شهر «تدمر» گامی اساسی در مسیر پیروزی نهایی بر تروریست‌ها و حامیان آنان است که بدون شک تداوم خواهد داشت.

وی در پایان ضمن تشکر مجدد از سردار دهقان از وی خواست صمیمانه‌ترین سلام‌ها از سوی نیروهای مسلح جمهوری عربی سوریه را به ملت شریف ایران، دولت و مقام معظم رهبری تقدیم نمایند.

سردار دهقان نیز در پایان این گفتگوی تلفنی بر تداوم و تشدید عملیات نظامی برای ریشه‌کن کردن غده سرطانی تروریسم از منطقه و آزادسازی مناطق باقیمانده در اشغال گروه‌های تروریستی تأکید کرد.