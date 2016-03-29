  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۱۰

استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

رشد تولید و خروج واحدهای صنعتی از رکود در سال جاری ادامه می یابد

یاسوج - استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: رونق اقتصادی و تولید و خروج واحدهای صنعتی استان از رکود به منوال سال گذشته و با جدیت و عمل بیشتری در سالجاری ادامه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد، موسی خادمی با بیان اینکه سال گذشته بدترین سال مالی تاریخ ایران بوده افزود: علی رغم این امر در حوزه های مختلف اقدامات مطلوبی در سطح استان صورت گرفته است.

خادمی با اشاره به زمینه ها و گشایش های صورت گرفته در بحث بیرونی گفت: امسال سال پایانی فعالیت دوره اول دولت تدبیر و امید است و می بایست تحرکات و اقداماتی بهتر و اثرگذار را در حوزه اقتصادی شاهد باشیم.

وی افزود: در سال گذشته مجموعه صنعت استان در بحث رونق تولید، حمایت از واحدهای صنعتی و معدنی و تسهیل و رفع موانع، شرایط بازار اقدامات و عملکردی قابل قبول داشته است و انشالله در سالجاری و به تناسب نامگذاری سال بعنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل شاهد تلاش و جدیت در جهت عمل به رهنمون و شعار مقام معظم رهبری باشیم.

 

