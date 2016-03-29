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۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۲۳

مديركل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان خبر داد:

مراجعه پنج ميليون زائر به امامزادگان استان اصفهان در نوروز

مراجعه پنج ميليون زائر به امامزادگان استان اصفهان در نوروز

اصفهان – مديركل اوقاف و امور خيريه اصفهان با اشاره به مراجعه پنج ميليون بار زائر به امامزادگان استان اصفهان در نوروز گفت: مراسم ويژه ميلاد حضرت زهرا(س) در هشت امامزاده برگزار می شود.

حجت‌الاسلام رضا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح آرامش بهاری در ۳۱۳ امامزده و بقعه متبركه استان اصفهان اظهار داشت: استقبال مسافران نوروزی از امامزادگان استان اصفهان در سال جاری چشمگیر بوده است.

وی با اشاره به مراجعه پنج میلیون زائر به امامزادگان استان اصفهان نیز بیان داشت: تاكنون و با گذشت ۱۰ روز از نوروز سال ۹۵ بیش از ۱۰ هزار زائر اسكان موقت در امامزدگان استان اصفهان پذیرش شده‌اند.

مدیركل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با اشاره به اینكه اقامه نماز جماعت در هر سه وعده، برپایی خیمه‌های معرفت، برپایی خیمه‌های ویژه كودكان و پاسخگویی به سوالات شرعی زائران با استفاده از ظرفیت ۳۱۳ روحانی اعزامی از حوزه علمیه قم از خدمات در نظر گرفته شده برای مسافران نوروزی است، اضافه كرد: همچنین امشب و فردا شب مراسم جشن میلاد حضرت فاطمه(س) در همه امامزادگان استان اصفهان برگزار می‌شود.

وی اضافه كرد: همچنین مراسم ویژه میلاد حضرت فاطمه(س) در امامزادگان زینبیه، ستی فاطمه، محمد ابن هلال،‌ شهرضا، سید محمد خمینی‌شهر، آقاعلی عباس و شاه سید علی نایین برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3586712

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