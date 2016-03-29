روایت تصویری «ننه دلاور و فرزندانش» در تالار چهارسو

به گزارش خبرگزاری مهر، با آغاز اجرای نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» به کارگردانی امیر دژاکام، نمایشگاه نقاشی از روز یکشنبه هشتم فروردین در سالن انتظار تالار چهار سو برپا شد. در این نمایشگاه که روایتی تصویری از نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» است، ۱۶ اثر از پریسا جعفری هنرمند نقاش با تکنیک گواش، ماژیک و راپید در معرض دید تماشاگران این اثر نمایشی قرار داده شده است.

اجرای این تصاویر با نگاه اجمالی بر روایت تئاتری «ننه دلاور و فرزندانش» كه این روزها در تالار چهارسوی تئاتر شهر با كارگردانی امیر دژاكام روی صحنه رفته، صورت گرفته است. این آثارخلاصه ای از وقایع مهم سرگذشت ننه دلاور به همراه فرزندانش هستند كه وجود نشانه های تصویری مشترک بین آن ها و اثر نمایشی در حال اجرا، درک فضا و مكان این نمایشنامه را برای بیننده راحت تر می كند.

نمایش «ننه دلاور و فرزندانش» نوشته برتولت برشت و کارگردانی امیر دژاکام هر روز ساعت ۱۹:۳۰ با بازی مه لقا باقری، امیر کربلایی زاده، حسین محب اهری، مرتضی رستمی، حمید فلاحی، علی محمد رادمنش، حسین شهبازی، هدیه آزاده، ابوالفضل جمشیدی، آزاده نوبهار، محمد رحیمی، محمود صفری، شبنم ابریشمی، لیلا حقانی، مسیح رحمتی، سنا رضایی، صادق ملکی، مجید رسام، حامد پور محمد، عارف عباسی، عاطفه بدیعی، مرثین واثقی، سامان میر حسینی در تالار چهارسو روی صحنه می رود.