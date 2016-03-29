۱۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

آغاز فروش بليت‌های رجا برای نيمه دوم فروردين ۹۵

فروش بلیت قطارهای مسافری رجا برای حدفاصل ۱۶تا ۳۱ فروردین سال‌جاری از ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه دهم فروردین ماه در سراسر كشور آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و امور بین‌الملل شركت حمل و نقل ریلی رجا با اعلام این خبر، افزود: فروش بلیت قطارهای مسافری كلیه محورها از طریق سامانه‌ی اینترنتی و نمایندگی‌های سراسر كشور به طور یكسان و همزمان انجام می شود.

هموطنان گرامی برای كسب اطلاعات بیشتر در خصوص سفر با قطارهای رجا اعم از: نشانی دفاتر فروش، قیمت بلیت، موجودی بلیت می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه‌ی ارتباط با مشتریان این شركت با شماره تلفن‌های ۱۵۳۹ (تهران) و ۵۵۱۲۲۴۱۷-۰۲۱ (شهرستانها) تماس گرفته یا به سایت اینترنتی این شركت به نشانی : www.raja.ir مراجعه كنند.

شماره پیامک ۳۰۰۰۱۳۹ شركت رجا نیز آماده دریافت نظرها، انتقادات و پیشنهادهای متقاضیان خرید بلیت و سفر با قطارهای این شركت است.

