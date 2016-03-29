پوشش امدادی حدود ۲۰۰ حادثه از سوی امدادگران هلال احمر اصفهان

محسن مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دور اول سفرهای نوروز نزدیک به ۲۰۰ مورد حادثه توسط امداگران این جمعیت پوشش امدادی داده شد که نزدیک به سال قبل ۱۸ درصد کاهش یافته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر موج دوم سفرهای نوروزی را شاهد هستیم که این سفرها امروز و فردا به اوج خود می‌رسند.

رئیس جمعیت هلال احمر استان اصفهان اعلام کرد: در طول ایام نوروز تمام پایگاه‌های هلال احمر استان اصفهان در زمینه امداد و نجات و ایمنی و سلامت مسافران فعال بودند.

وی ادامه داد: از حوادث گزارش شده این تعداد دو مورد برف و کولاک در محور سمیرم به یاسوج بوده است و حوادث جاده‌ای با ۱۱۳ مورد بیشترین نوع حادثه در این ایام را شامل شده‌اند.

مومنی افزود: سوانح سفرهای نوروزی در سال گذشته در مدت مشابه ۲۳۱ مورد بوده که امسال علی‌رغم افزایش سفرهای نوروزی نسبت به سال قبل کاهش ۱۸ درصد‌ی را شاهد بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: علی رغم افزایش تردد در جاده‌های استان نسبت به سال گذشته، تاکنون شاهد تصادفات کمتری بوده‌ایم و آمادگی هلال احمر در مواجه با حوادث احتمالی مطلوب بوده است.