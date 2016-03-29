افزایش ۱۵ درصدی حضورمیهمانان نوروزی در فارس/ حافظیه در صدر بازدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی فارس، مصیب امیری با اشاره به آمار حضور مهمانان نوروزی در فارس گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۸۷۷ نفرشب در واحدهای اقامتی مختلف در فارس در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۹۴ تا ساعت ۲۴ روز نهم فروردین ۹۵، اقامت کردند که نسبت مدت مشابه در سال گذشته این آمار ۱۵ درصد افزایش از خود نشان می دهد.

وی گفت: از ۲۵ اسفند ۹۴ تا ساعت ۲۴ روز نهم فروردین ماه، یک میلیون و ۱۹۸ هزار و ۳۹۶ نفر از اماکن گردشگری تحت پوشش این اداره کل بازدید کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس بیان کرد: مجموعه فرهنگی حافظیه با ۳۲۷ هزار و ۵۲۵ نفر بازدید کننده در این بازه زمانی در صدر اماکن گردشگری فارس قرار دارد، پس از آن مجموعه جهانی تخت جمشید با ۳۰۵ هزار و ۶۴۴ ، مجموعه فرهنگی سعدیه با ۲۱۳ هزار و ۲۶۷ نفر ، مچموعه جهانی پاسارگاد با ۱۳۳ هزار و ۸۱۸ و مجموعه فرهنگی ارگ کریمخان زند با ۱۲۶ هزار و ۲۵۸ نفر بازدید کننده در رتبه های بعدی هستند که آمار بازدیدکنندگان ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال پیش، از خود نشان می دهد.