۴۰ مداح استان بوشهر برای دیدار با مقام معظم رهبری اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی، حسین ادیبی گفت: کاروان ۴۰ نفره مداحان استان بوشهر به همت تبلیغات اسلامی به قصد حضور در محفل دیدار با مقام معظم رهبری، بوشهر را به مقصد تهران ترک کرد.

وی افزود: این مراسم هر ساله به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و بنیان‌گذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره)، در بیت رهبری برگزار می‌شود، که مداحان بوشهری طبق سهمیه‌بندی در این محفل حضور پیدا می‌کنند.

مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: هدف از این دیدار تجدید میثاق با ولایت و همچنین استفاده مداحان از نکات و تذکرات مقام معظم رهبری است.

گفتنی است، هر ساله در سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مداحان با مقام معظم رهبری دیدار می‌کنند.