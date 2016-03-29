خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: شهرستان زیرکوه منطقه ای زیبا در استان خراسان جنوبی متشکل از کوه های سربه فلک کشیده و دشت های زیبا و سرسبز است که زیبایی های چشم نواز این منطقه گردشگران را در ایام تعطیلات نوروزی فرا می‌خواند.

در شهرستان زیرکوه تاکنون ۲۴۰ اثر طبیعی، تاریخی و... در ۳ بخش مرکزی، شاسکوه و زهان شناسایی شده که از این تعداد ۲۰ اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مشهورترین این اماکن عبارت‌اند از مسجد جامع افین مربوط به دوره تیموری، رباط و کاروانسرای شاه عباسی زردان مربوط به دوره صفویه، آسیاب های آبی روستای افین و باغستان زهان مربوط به دوره صفویه، بند تاریخی تجنود مربوط به دوره قاجار، غار پهلوان و بند سنگی دربند مربوط به دوره اسلامی قرن ۵ هجری.

قلعه حسن بای خان شاهرخت مربوط به دوره سلجوقی، قلعه کوه آبیز مربوط به دوره سلجوقی همچنین قلاع متعدد دیگر که بر بلندای ارتفاعات شهرستان ساخته شده‌اند از جمله قلعه دختر در دره زیبای آهنگران، قلعه کوه افین، قلعه کوه زردان از دیگر آثار تاریخی این شهرستان است.

شهرستان زیرکوه جدای از غنای تاریخی که دارد در دل کویر زیبایی را در خود جای داده که چشم هر بیننده ای به خود خیره می‌کند.

این شهرستان به لحاظ برخورداری از شرایط خاص طبیعی ازجمله وجود رشته کوههای عظیم و مرتفع و دشت های پهناور و وسیع از طبیعتی جذاب و متنوع برخوردار است.

دشت لاله های آهنگران و اردکول یکی از زیباترین جلوه های بدیع و طبیعی این شهرستان است تا جایی که می‌توان از آن به عنوان "نقاشی ممتاز خالق هستی" یاد کرد.

اگرچه خراسان جنوبی و شهرستان زیرکوه را همه به نام کویر هایش می‌شناسند اما جاذبه‌های گردشگری طبیعی نیز در کنار این کویر وجود دارد که زیبایی های آن به جز با دیدن قابل وصف نیست. زیبایی دشت لاله‌های اردکول و آهنگران چون تابلوی بی‌بدیل همه جاذبه‌های گردشگری این استان را تحت شعاع خود قرار داده است.

اینکه زیرکوه به سرزمین چهار فصل و دیار لاله‌ها شناخته می‌شود، تنها در حد یک نام نیست، بلکه تماشای دشت لاله کنار کویر تفتیده با چشم‌انداز خیره برای هر تازه واردی با مسمی بودن این نام را "عینیت" می‌بخشد.

خود نمایی لاله های سرخ در طبیعت زیبای اردکول

روستای گردشگری «اردکول» یکی از روستاهای زیبای شهرستان زیرکوه است که دارای آثار بکر و بی‌نظیرطبیعی و باستانی است.

داشتن مناظر طبیعی از جمله قرار گرفتن در دامنه کوههای سر به فلک کشیده و مرتفع، آب گوارا و شیرین، باغ زارهای زیبا و بی نظیر به این روستا زیبایی خاصی بخشیده است که می‌تواند به عنوان عاملی برای جذب گردشگران محسوب شود.

روستای زیبای اردکول واقع در ۱۵ کیلومتری جنوب شرق مرکز شهرستان زیرکوه به علت رویش گلهای بی نظیر لاله به سرزمین لاله های سرخ مشهور است.

لاله هایی که رویش آنها در فصل بهار چشم هر بیننده ای را خیره می‌کند و گردشگران زیادی را به این روستا می‌کشاند.

اگر چه زلزله ویرانگر اردیبهشت ۷۶ اکثر آثار تاریخی این روستا را با خاک یکسان کرد اما هنوز در گوشه و کنار این روستای زیبا آثار باستانی و تاریخی به چشم می‌خورد که از آن جمله می‌توان به آسیاب های آبی با قدمت بسیار زیاد در دل باغ زارهای روستای اردکول نام برد.

روستای اردکول یکی از چندین روستای زیبا و گردشگری شهرستان زیرکوه است که همه ساله خصوصا در ایام بهار مورد توجه و استقبال گرم گردشگران قرار می‌گیرد.

اجرای طرح زیرساخت های گردشگری اردکول

به همین سبب رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری زیرکوه خبر از تهیه طرحی برای احداث زیر ساخت های گردشگری جهت رفاه حال گردشگران در این روستا داد و گفت: این طرح به فرمانداری زیرکوه ارسال و در صورت تایید اجرایی خواهد شد.

حسین سروش با بیان اینکه آثار تاریخی اردکول در حال شناسایی است بیان کرد: در حال حاضر توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان در حال شناسایی آثار و میراث فرهنگی روستای اردکول هستیم و هر کدام از این آثارکه ارزش ثبت داشته باشد دارای پرونده ثبتی خواهد شد.

مسئول میراث فرهنگی زیرکوه خونگرمی و میهمان نوازی از ویژگی های مردم مومن و فعال روستای اردکول دانست و گفت: این روستا سال ۷۶ بر اثر زلزله ۱۰۰ درصد تخریب شد و از جمعیت ۸۰۰ نفره آن ۲۰۹ نفر در زلزله جان باختند و بعد از آن هم حدود نیمی از جمعیت اردکول در حاجی آباد سکنی گزیدند و بقیه در روستا ماندند تا دوباره آن را بسازند.

حسین سروش ادامه داد: در ۵ کیلومتری جنوب غربی روستا، بقایای قلعه ای با نام چلونک (چهل دختر) وجود دارد که با شماره ۱۵۲۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است و کارشناسان این اثر تاریخی را مانند بیشتر قلعه های کوهستانی با شرایط و ویژگی های مشابه، از بناهای دوران پیش از اسلام می‌دانند که در دوره اسماعیلیان نیز از آن استفاده می‌شد.

وی افزود: رویش لاله های سرخ از دل طبیعت زیبای اردکول این روزها منظره ای زیبا برای علاقه مندان به طبیعت خلق کرده است.

دشت لاله آهنگران

اگر چه آوازه دره زیبای آهنگران به گوش بسیاری از گردشگران شهرستان زیرکوه خورده باشد اما این روزها و از اوایل فروردین خودنمایی لاله‌های رنگارنگ در پایین دست روستای آهنگران نیز طبیعتی را خلق می‌کند که دیدنش هر بیننده‌ای را انگشت به دهان می‌گذارد.

دشت لاله آهنگران که یکی از سکونت‌گاه‌های آهوی زیبای این منطقه است همه ساله خصوصا در اوایل فروردین مملو از گل‌های زیبا و رنگارنگ لاله است و گردشگران زیادی را به سمت خود می‌کشاند.

همجواری این طبیعت زیبا با کویر زیبای همت‌آباد یکی از مزایای بزرگ این دشت زیباست که می‌تواند برای گردشگران از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

اما اگردر این روزهای زیبای بهار گذرتان به شهرستان زیرکوه افتاد، گردش در باغات سرسبز و استشمام بوی عطر گلهای رنگارنگ و شنیدن نغمه پرندگان غزل خوان را بر شاخسارهای بیشمار درختان را در روستای اردکول و دشت آهنگران فراموش نکنید.